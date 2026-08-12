China ve "positivas" las declaraciones de España sobre la planta de SAIC en Ferrol

MG - SAIC

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha evaluado de manera positiva las posiciones expresadas por los gobiernos central y local españoles respecto de la fábrica de vehículos eléctricos que el grupo automovilístico chino SAIC, dueño de MG, pretende levantar en Ferrol.

"China ha tomado nota de las declaraciones positivas de los gobiernos central y local españoles", ha afirmando en rueda de prensa Guo Jia-kun, portavoz del Ministerio de Exteriores chino.

En cualquier caso, el funcionario ha asegurado que las autoridades chinas están dispuestas "a seguir profundizando la cooperación práctica con España" sobre la base del respeto y el beneficio mutuos.

En este sentido, el representante del Ministerio de Exteriores ha añadido que Pekín espera que España proporcione "un entorno empresarial justo, equitativo y no discriminatorio para las empresas chinas".

SAIC Motor, con capital del Gobierno chino y dueño de marcas como MG, prevé realizar una inversión inicial de 200 millones de euros en la planta, cuyas obras comenzarán en el año 2027 y que empezará a estar operativa antes de que finalice 2028. Se espera que pueda generar 2.300 empleos y producir 120.000 vehículos al año.

Ante esta inversión, varios medios han publicado informes del Ministerio Defensa y de los servicios de inteligencia españoles que alertan del riesgo de espionaje debido a la cercanía entre el lugar donde se situaría esta fábrica y el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, en el que se trabaja con sistema militares estadounidenses.

Este miércoles, tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, han trasladado un mensaje de "tranquilidad" sobre la fábrica que el grupo automovilístico chino pretende levantar en Ferrol, destacando el trabajo conjunto entre ambas administraciones.

En concreto, Rueda se ha referido a la llamada que este pasado martes le realizó la ministra de Defensa, Margarita Robles, para adelantar que la postura de su Ministerio será "favorable" a la planta de SAIC, pese a los necesarios condicionantes que se establecen siempre al levantar este tipo de factorías en terrenos próximos a una instalación militar.

"Agradezco la coordinación que en este tema, desde el principio, estamos teniendo. Creo que es como se deben hacer las cosas entre Xunta y Gobierno para hacer posible una inversión importantísimo para Ferrolterra y Galicia", ha apuntado.

"Seguimos la tramitación. Aún quedan muchas cosas por hacer. Espero que en los tiempos previstos, a finales del año que viene, esto pueda empezar a ser una realidad", ha subrayado, recordando que la idea es que la fábrica comience a construirse a finales de 2027 y que esté terminada antes de que finalice 2028.

SAIC DICE QUE LA INVERSIÓN SALVAGUARDARÁ LA SEGURIDAD NACIONAL ESPAÑOLA

De su lado, SAIC aseguró este martes que la instalación de su planta de vehículos eléctricos en Ferrol se ejecutará "salvaguardando íntegramente" la seguridad nacional de España, al tiempo que mostró su respeto a que se evalúen todos los factores relevantes para su implantación.

"El proyecto de la fábrica de SAIC en territorio español es de una suma importancia para la zona y para el país y desde SAIC entendemos que se evalúen todos los factores relevantes para su implantación, incluyendo no solo los económicos sino también los industriales, creación de empleo y consideraciones de seguridad nacional", trasladaron fuentes de SAIC a Europa Press.

En este sentido, MG aseguró que respeta el proceso de revisión de las autoridades españolas y mantiene su compromiso de colaborar "de manera estrecha y transparente" con todas las partes interesadas pertinentes para cumplir con los requisitos normativos, económicos, industriales y de seguridad nacional aplicables.

"Reafirmamos nuestro compromiso con España y Europa, y seguiremos colaborando de forma constructiva con las autoridades competentes para apoyar el desarrollo responsable del proyecto, en pleno cumplimiento de la legislación y la normativa vigentes", añadieron a Europa Press.