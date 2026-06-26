Christian Fischer asumirá la presidencia del consejo de administración de Bosch el próximo 1 de julio

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MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bosch ha comunicado este viernes el nombramietno de Christian Fischer como nuevo presidente del consejo de administración con efectos desde el 1 de julio, en sustitución de Stefan Hartung, que dimitirá del cargo el próximo martes "a petición propia y tras una estrecha consulta y acuerdo con los accionistas".

Hartung se incorporó a Bosch en 2004 y ha formado parte del consejo de administración de Bosch desde 2013, ocupando el cargo de presidente del consejo de administración desde el 1 de enero de 2022.

Como director general de Bosch, Stefan Hartung ha impulsado el desarrollo de la empresa y la ha orientado hacia el crecimiento y la innovación. En el futuro, tiene previsto dedicar su tiempo a nuevos compromisos sociales y tareas empresariales fuera del Grupo Bosch.

"Los accionistas y el consejo de supervisión lamentan la decisión de Stefan Hartung y le expresan su más sincero agradecimiento por sus destacados logros en la diligente gestión de la empresa durante un período excepcionalmente difícil", ha manifestado Bosch.

De su lado, Christian Fischer, como vicepresidente del consejo de administración y socio de Bosch, ha desempeñado un papel clave en la configuración del desarrollo estratégico de la empresa en los últimos años.

Además de su responsabilidad en el sector de bienes de consumo, Fischer también se ha encargado de las principales iniciativas de crecimiento de la empresa, la gestión de la cartera y el desarrollo del equipo directivo de alto nivel, entre otras tareas.

"Christian Fischer ha demostrado en los últimos años que piensa de forma estratégica, actúa con mentalidad emprendedora y lidera con visión de futuro. Ahora, impulsará de forma constante la implementación de la estrategia, con el objetivo de preparar a la empresa para el futuro en medio de los múltiples retos que plantean los mercados en los que opera", ha afirmado la compañía.

Christian Fischer, doctor en Economía, comenzó su carrera profesional en 1996 en Bosch como becario. Antes de regresar a la empresa y incorporarse al consejo de administración de Bosch en 2018, ocupó diversos puestos de liderazgo fuera de la empresa.

Para garantizar que la transformación de Bosch continuará de forma coherente y con visión de futuro, se reorganizarán las responsabilidades dentro del consejo de administración como parte de la transición de liderazgo.

Los dos miembros del consejo de administración, Markus Forschner y Markus Heyn, serán nombrados vicepresidentes del consejo de administración de Bosch con efectos a partir del 1 de julio de 2026.

Los accionistas y el consejo de supervisión han deseado a Christian Fischer, Markus Forschner y Markus Heyn mucho éxito en sus nuevas funciones.