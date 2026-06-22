CIE Automotive abonará un dividendo complementario de 0,47 euros el próximo 7 de julio

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MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

CIE Automotive abonará el próximo 7 de julio un dividendo complementario de 0,47 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025, que se suma al dividendo a cuenta de la misma cuantía abonado el pasado mes de enero.

De este modo, el importe total de dividendos que abonará la empresa vasca con cargo a los resultados de 2025 asciende a 112,62 millones de euros, sobre un beneficio de la sociedad de 134,05 millones y un resultado del grupo consolidado de 369,48 millones de euros.

En un comunicado remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), CIE Automotive ha detallado que, una vez aplicada la correspondiente retención fiscal, el importe neto del dividendo complementario será de 0,3807 euros por título.

La fecha a partir de la cual las acciones de CIE Automotive cotizarán sin derecho a percibir el dividendo será el próximo 3 de julio, mientras que la fecha en la que se determinarán los accionistas que lo recibirán será el 6 de julio. BBVA actuará como agente de pagos.