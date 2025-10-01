Cimic (ACS) construirá una batería de seis horas de duración en Australia para Tesla y Neoen

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGL, miembro del Grupo Cimic (filial australiana de ACS), ha sido seleccionada por Neoen, productor de energía exclusivamente renovable, y Tesla para construir la batería Muchea de 164 MW, al noreste de Perth, en Australia Occidental.

La batería Muchea es el primer activo de almacenamiento de larga duración de 6 horas de Neoen y estará equipado para apoyar la fiabilidad energética del Estado y la transición a las energías renovables.

La compañía ha sido contratada para ayudar a preparar el emplazamiento para la instalación y conexión de 252 unidades Tesla Megapack 2XL y para diseñar y construir una subestación de 132 kV, incluida la instalación de infraestructura de alta tensión, instalaciones de control y sala de conmutación. Tras la instalación, UGL se encargará de las pruebas y la puesta en servicio.

Este proyecto llega inmediatamente después de que UGL entregara la batería Collie 2 de 341 MW de Neoen, también situada en Australia Occidental. Collie Battery 2 ha comenzado a funcionar cuatro meses antes de lo previsto.

El consejero delegado de ACS y presidente ejecutivo de Cimic, Juan Santamaría, ha señalado que este es "otro hito" en su compromiso de facilitar la transición energética de Australia.

"Cimic y ACS se centran estratégicamente en la construcción de las infraestructuras que sustentan un futuro con bajas emisiones de carbono. Nuestro trabajo con Neoen y Tesla refleja la confianza depositada en nuestras capacidades y nuestra ambición compartida de acelerar los resultados de la energía limpia", ha subrayado.

UGL ha realizado 19 grandes proyectos de generación y almacenamiento de energía renovable en toda Australia, incluidas cinco grandes baterías emblemáticas para Neoen. Los trabajos de construcción de Muchea Battery comenzarán en octubre de 2025 y se espera que finalicen en 2027.