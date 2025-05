Citroën actualiza su modelo C3 Aircross con motor gasolina o híbrido y disponible desde 19.290 euros

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Citroën ha lanzado una nueva generación de su modelo B-SUV C3 Aircross con motorización gasolina e híbrida y disponible en España desde 19.290 euros.

Construido sobre la nueva plataforma 'Smart Car' de Stellantis, el Nuevo Citroën C3 Aircross cuenta con un motor gasolina 1.2 Turbo de 100 CV como entrada de gama por 19.290 euros y también una motorización híbrida de 145 CV --con caja de cambios automática-- que parte desde los 23.680 euros.

En el caso de la versión híbrida, ésta reduce el consumo y las emisiones en un 15% y permite circular en modo "cero emisiones" en la mitad de los trayectos urbanos expresa el fabricante de origen francés.

Próximamente, Citroën ha adelantado que esta edición del C3 Aircross contará con una nueva versión 100% eléctrica con batería LFP de 44 kWh con 300 km de autonomía y otra versión extendida de hasta 400 km desde 26.490 euros.

En cuanto al consumo, la versión gasolina de 100 CV de potencia garantiza un consumo combinado de 6,2 litros por cada 100 kilómetros. Mientras tanto, en la gama híbrida de 145 CV de potencia el consumo se reduce a 5,3 litros por cada 100 kilómetros.

Por otro lado, el Citroën C3 Aircross ofrece hasta tres niveles de acabados desde 'You', 'Plus' y 'Max' (de menor a mayor nivel de equipamiento) y hasta seis variedades de color. En el caso de la gama híbrida, solamente se dispone de los acabados 'Plus' y 'Max'.

En el interior del Citroën, este destaca por su gran amplitud gracias a su carrocería de 4,39 m de largo (23 cm más que la generación anterior del modelo), 1,79 metros de anchura y 1,66 metros de alto le sitúan en la categoría del segmento B-SUV.

Además, en la versión de siete plazas, este confort se maximiza pese a tener dos ocupantes más. La altura del conductor se ha rediseñado para favorecer la entrada y salida del vehículo a la par de tener el salpicadero, el cuadro de instrumentos y la pantalla de infoentretenimiento a una altura cómoda y ofrecer así "una sensación de seguridad, visibilidad y dominio sobre todo lo que sucede en la carretera".

Del mismo modo, su maletero puede ampliarse hasta los 1.600 litros de capacidad. Citroën añade una garantía de hasta ocho años y/o 160.000 km (lo que antes suceda) de acuerdo con los términos del programa 'Citroën We Care'.