Citroën garantizará los 4.500 euros del Plan Auto para su C3 eléctrico, que será el turismo más barato

Archivo - Nuevo Citroën ë-C3 100% eléctrico - CITROËN - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca francesa Citroën ha decidido no esperar a la entrada en vigor oficial del próximo Plan Auto+ y ha decidido garantizar la cuantía máxima del proyecto del Gobierno de 4.500 euros a los clientes que decidan comprarse el Citroën ë-C3 eléctrico.

Así, la firma francesa defiende que su modelo será "la opción más competitiva del panorama automovilístico actual" ya que su precio parte de los 11.700 euros.

El Citroën ë-C3 eléctrico actualmente se fabrica en Serbia, es decir, un país que no pertenece a la Unión Europea. Por tanto, los clientes podrán recibir por este modelo hasta 3.375 euros (ya que el montaje y la batería se ensamblan fuera de la UE) por parte del Gobierno.

Fuentes de la marca consultadas por Europa Press confirman que la compañía completará los 4.500 euros de ayuda máxima del Ejecutivo en forma de descuento, que se sumarán a los 900 euros procedentes de los Certificados de Ahorro Energético (CAE). Todo ello sin sumar la deducción del 15% en el IRPF que podrán solicitar los clientes por adquirir un modelo eléctrico en 2026.

Al volante, el nuevo Citroën ë-C3 está configurado con un motor 100% eléctrico de 83 kW (113 CV) de potencia y dos opciones de baterías que permiten desde los 200 km a los 320 km de autonomía eléctrica (ciclo combinado WLTP) que le hacen ser un coche apto como segundo vehículo familiar y para la conducción urbana diaria.

Citroën busca competir con un coche económico en un segmento B eléctrico que ha sido el foco de las marcas asiáticas desde su llegada al mercado nacional.

"Con este posicionamiento Citroën elimina una de las principales barreras de entrada al vehículo eléctrico: la incertidumbre sobre los plazos y la concesión de las subvenciones públicas. El cliente se beneficia del descuento de manera inmediata, simplificando el proceso de compra y ofreciendo una transparencia total en el precio final".

Igualmente, la marca se coloca como la primera compañía europea en el mercado automovilístico nacional que anuncia un descuento para llegar a las máximas ayudas gubernamentales.

Cabe recordar que las marcas asiáticas BYD, Omoda & Jaecoo y MG lanzaron hace unas semanas sus propios descuentos al no poder optar sus vehículos a la totalidad de las ayudas estatales al no cumplir el criterio de producción 100% europea.