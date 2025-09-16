Citroën lanza el C5 Aircross, su modelo más autónomo y tecnológico, disponible desde 27.690 euros

Llegará a los concesionarios españoles en octubre, con hasta 850 kilómetros de autonomía en su versión híbrida enchufable

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Citroën comenzará a comercializar a principios de octubre en todos los concesionarios de España el nuevo modelo C5 Aircross, un SUV que viene a completar la gama renovada de la firma francesa, disponible en todas las motorizaciones, con un precio de salida de 27.690 euros en su versión 'Mild Hybrid'.

Este SUV familiar se presenta como uno de los más grandes de la firma hasta la fecha, de dimensiones 'XXL', con mayores medidas de ancho (1,902 metros), largo (4,652 metros) y alto (1,688 metros), así como una distancia entre los ejes de 2,78 metros. El maletero también tiene un tamaño "generoso", y su volumen no cambia con ninguna de las motorizaciones.

Su autonomía alcanza los 520 kilómetros en su versión 100% eléctrica, que está disponible por un precio de 37.500 euros (sin contar ayudas como el Plan Moves) y se eleva a 850 kilómetros en la versión híbrida enchufable, disponible sin ayudas por un precio de salida de 37.690 euros.

La versión 'Mild Hybrid' cuenta con una motorización de 145 CV (con un motor de arranque de 48V). En el caso de la edición eléctrica, sus prestaciones alcanzan un rendimiento combinado de 154 kW/210 CV, con una potencia de carga de 73 kwh. La 'Plug in Hybrid' (eléctrica enchufable) la autonomía eléctrica es de 96 kilómetros, con una motorización combinada de 195 CV.

Los precios "accesibles", tal y como ha destacado el consejero delegado de Citroën en España y Portugal, Nuno Coutinho, son una de las principales preocupaciones de la marca. Además de esta accesibilidad, el nuevo modelo de Citroën destaca por su mayor tamaño, capacidad tecnológica y comodidad.

"El C5 Aircross es la pieza final de la renovación de nuestra gama de turismos, iniciada por Citroën en un muy corto período de tiempo. Además, es un claro ejemplo de modelo de la marca, adaptado a nuestra filosofía definida por darle valor a la multienergía y la accesibilidad, a lo que se añade el factor de comodidad", ha afirmado el consejero delegado de Citroën en España y Portugal, Nuno Coutinho.

Fabricado en Francia, el nuevo C5 Aircross cuenta con un salpicadero que es "totalmente Citroën", de fácil acceso, depurado, extendido y proyectado. En el espacio intermedio cuenta con una pantalla en cascada táctil de 13 pulgadas.

Este carácter tecnológico es visible tanto en su interior como en su exterior, con mejoras en los sistemas de ayuda a la conducción, asistencia para cambiar de carril, sistema ADAS y, como broche, con la nueva firma luminosa de Citroën, cuyo aerodinamismo, con líneas más delgadas, permite ganar fuerza y potencia en la conducción, así como hasta 30 kilómetros más de autonomía.

El espacio que se ha ganado se nota especialmente en la parte trasera del vehículo, con amplios asientos traseros calefactados y una mayor distancia al techo. "Uno se siente como en casa", ha trasladado la directora de Marketing de Citroën España, Cristina Pérez.

Este nuevo vehículo está dentro del programa de ocho años garantía de Citroën. Dicho programa garantiza pasos por taller para nuevos clientes de la gama turismos y cubre tanto todos los motores como piezas mecánicas, eléctricas o eléctrónicas, así como su mano de obra.

"El Citroën C5 Aircross es el nuevo SUV familiar del segmento C de la firma, que sigue una línea exitosa con este modelo más potente en el segmento del mercado de mayor volumen. Es, sin duda, el más espacioso, confortable y tecnológico que jamás ha fabricado Citroën", ha resumido Pérez.