La CNMC pide justificar mejor por qué los patinetes eléctricos tienen más exigencias que otros vehículos

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe sobre el proyecto de Real decreto (PRD) que modifica el reglamento general de circulación en materia de usuarios vulnerables de la vía, que marca por ejemplo, la regulación de los patinetes eléctricos.

La CNMC reclama que se justifique por qué algunos requisitos más estrictos se aplican solo a los vehículos de movilidad particular (VMP) --como los patinetes eléctricos-- y no a vehículos comparables (por ejemplo, bicicletas, incluso eléctricas).

Además, identifica áreas de mejora, como aclarar mejor la diferencia entre cascos homologados y certificados, especificándose si los segundos pueden transformarse en homologados.

De igual forma, sugiere permitir la inscripción de los VMP en el registro de manera 'online' y plantearse medidas para reducir o eliminar la tasa de registro para los propietarios actuales.

Bajo el Real decreto, los patinetes eléctricos deberán inscribirse en un registro de la DGT y cumplir nuevos requisitos de seguridad. Entre las novedades, el decreto exige además a conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores el uso de cascos de protección homologados, guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías.

Para los usuarios de VMP, como los patinetes eléctricos, se fija igualmente la obligación de llevar un casco homologado o certificado. Además, se impone el uso de un chaleco reflectante de alta visibilidad para los conductores profesionales de motocicletas, ciclomotores, bicicletas y VMP en todo tipo de vías.

Igualmente, se exige a los peatones en vías interurbanas que circulen por calzada o arcén el uso en todo momento de un elemento luminoso o reflectante (no solo de noche).