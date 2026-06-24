La CNMC plantea más transparencia en precios y menos trámites para instalar puntos de recarga en España

La CNMC plantea nuevas medidas para impulsar la recarga de vehículos eléctricos en España - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto una batería de medidas destinadas a impulsar el desarrollo de los servicios de recarga de vehículos eléctricos en España, con el objetivo de favorecer la competencia, mejorar la transparencia para los consumidores y agilizar el despliegue de infraestructuras, entre las que plantea mejorar la transparencia en los precios y menos trámites para la instalación.

La CNMC analiza la situación actual del mercado y advierte de la existencia de diversos obstáculos que podrían limitar el desarrollo de una competencia efectiva si no se corrigen de forma temprana.

Entre los principales problemas detectados, el regulador señala que es necesaria más transparencia en las tarifas de precios y en las condiciones para los consumidores y menos trámites a la hora de instalar puntos de recarga.

Asimismo, destaca que la fragmentación normativa y la complejidad de los trámites administrativos generan costes adicionales para las empresas y dificultan tanto la entrada como la expansión de nuevos operadores en el mercado.

Además, advierte de que los instrumentos de apoyo público, como las ayudas al despliegue de infraestructuras o determinadas obligaciones de instalación, podrían generar distorsiones competitivas si no se diseñan con criterios de neutralidad.

MENOS BUROCRACIA, MÁS TRANSPARENCIA Y UN PLAN DE AYUDAS COMPETITIVO

Para corregir estas deficiencias, la CNMC propone avanzar hacia una regulación más eficiente y favorable a la competencia, simplificando y consolidando el marco normativo vigente.

Entre sus recomendaciones figura la reducción de las cargas burocráticas asociadas a la instalación de puntos de recarga mediante la implantación de procedimientos más ágiles, el establecimiento de estándares comunes y la utilización de ventanillas únicas para facilitar la tramitación administrativa. El organismo también apuesta por fomentar la cooperación entre administraciones.

Otra de las prioridades identificadas por la CNMC es mejorar la información disponible para los consumidores. En este sentido, propone reforzar la transparencia sobre las tarifas y condiciones de los servicios de recarga para facilitar la comparación entre operadores y promover una mayor capacidad de elección.

La CNMC considera igualmente necesario que las ayudas públicas y las obligaciones regulatorias vinculadas al despliegue de puntos de recarga se diseñen de forma que no favorezcan a determinados operadores frente a otros.

El regulador también plantea mantener una supervisión reforzada sobre la evolución del sector, realizando un seguimiento de las estrategias comerciales, acuerdos empresariales y desarrollos tecnológicos que puedan afectar al funcionamiento de la competencia.

Asimismo, la CNMC considera conveniente estudiar la posibilidad de dotar al organismo de nuevas herramientas de investigación de mercados que permitan detectar con mayor rapidez posibles problemas competitivos y actuar de manera preventiva. Según el organismo, una mayor competencia en la infraestructura de recarga contribuirá a incrementar la oferta disponible, mejorar la calidad del servicio y favorecer precios más competitivos para los usuarios.