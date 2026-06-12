Los coches importados de ocasión triplican el riesgo de daños ocultos en España, según carVertical

Los coches de importados triplican el riesgo de daños ocultos en España, según carVertical - CARVERTICAL

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los vehículos de segunda mano importados presentan en España un riesgo de daños registrados casi tres veces superior al de los coches utilizados localmente, según el último estudio elaborado por la compañía especializada en historial de vehículos carVertical.

La investigación también revela que más del 90% de los compradores considera que los vendedores deberían informar de forma transparente sobre los daños sufridos previamente por un vehículo.

De acuerdo con los datos del estudio, entre enero de 2025 y marzo de 2026, el 61,1% de los vehículos importados revisados contaba con un historial de daños registrado, frente al 21% de los coches que habían circulado exclusivamente en el mercado nacional. Esta diferencia sitúa a España entre los países europeos con mayor brecha entre ambos tipos de vehículos.

En paralelo, una encuesta realizada por carVertical entre 14.000 conductores europeos muestra que el 75,6% de los compradores prioriza adquirir un coche sin historial de daños, mientras que solo el 9,6% considera el precio como el factor más importante en la decisión de compra.

Además, el 92,2% cree que los vendedores deberían comunicar obligatoriamente cualquier daño previo sufrido por el vehículo. Más de la mitad de los vehículos analizados en España procedían del extranjero, concretamente el 56,6%, una cifra que refleja la elevada dependencia del mercado nacional respecto a las importaciones.

Sin embargo, los expertos advierten de que el principal problema no es el volumen de estos vehículos, sino la dificultad para verificar su historial completo.

El experto del mercado automovilístico de carVertical, Matas Buzelis, aseguró que los coches importados "siempre suponen una compra más arriesgada", ya que muchos vehículos accidentados son adquiridos, reparados con costes reducidos y posteriormente revendidos en otros mercados.

La encuesta también revela que el 60,7% de los conductores no compraría un coche que hubiera sufrido un accidente grave, incluso si aparentemente se encuentra en buen estado, mientras que el 63,9% estaría dispuesto a pagar más por un vehículo con la garantía de no haber sufrido siniestros.

Asimismo, el 86,7% considera que la gravedad de los daños previos es un aspecto determinante en el proceso de compra. Ante esta situación, carVertical reclama una mayor transparencia y un acceso más amplio a los datos técnicos de los vehículos dentro de la Unión Europea para mejorar la protección de los consumidores en el mercado de ocasión.