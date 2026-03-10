Los coches de ocasión vendidos en 2025 tienen más kilómetros pero son más nuevos que la media

Archivo - Coches de ocasión - CARFAX - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coche de ocasión adquirido en 2025 tiene una media de casi 180.000 kilómetros recorridos, una cifra ligeramente superior a la del conjunto del parque móvil (de 171.654 kilómetros), según un análisis realizado por Carfax, el proveedor privado de historiales de vehículos en España y Europa.

En el caso de los vehículos importados, el kilometraje medio alcanza los 185.000 kilómetros, mientras que los procedentes de flotas de alquiler se sitúan en algo más de 133.000 kilómetros.

De los más de 26 millones de vehículos que conforman el parque móvil español, Carfax ha analizado 2.340.926 coches que cambiaron de manos durante 2025, lo que representa aproximadamente el 9% del total. Es decir, uno de cada once vehículos en circulación fue vendido el pasado año.

En términos de antigüedad, los vehículos vendidos en 2025 presentan una edad media de 12,4 años, dos años inferior a la media nacional. Sin embargo, el 44% de las unidades comercializadas supera los 15 años, lo que pone de manifiesto el envejecimiento estructural del mercado español de ocasión.

Además, el número medio de propietarios es sensiblemente superior al del parque general. Los coches vendidos en 2025 han tenido 4 propietarios de media, frente a los 2,5 del conjunto de vehículos en circulación. Esto refleja una mayor rotación y una mayor complejidad en el historial de los vehículos comercializados.

EL 49% DE LOS COCHES COMPRADOS EN 2025 CUENTAN CON ALGÚN RIESGO

El análisis de Carfax indica que durante el pasado año la mitad de los vehículos que se vendieron cuentan con algún tipo de riesgo asociado. Esta impactante cifra es claramente superior a la del parque móvil total (38%), algo que pone de manifiesto que existen ciertas cuestiones a tener en cuenta en las ventas recientes.

"Cabe señalar que la existencia de un riesgo no implica necesariamente un problema mecánico o una amenaza para la conducción, pero sí debe considerarse como información relevante para que el comprador pueda tomar una decisión informada y conocer en profundidad el historial del vehículo", sostiene Carfax.

Dentro de dichos riesgos, el punto más relevante es que el 27% de los vehículos registrados con algún tipo de riesgo asociado presenta antecedentes de daños o accidentes previos, dato ligeramente superior al conjunto de vehículos con historial de riesgo, donde esta misma proporción se sitúa en torno al 25%.

Además, el estudio indica que un 13% de los vehículos de ocasión adquiridos en el pasado año proceden de importaciones, otro 13% viene de flotas de vehículos de alquiler, y un 3% presenta inconsistencias en su kilometraje.