Colonnese (Omoda & Jaecoo) cree que España aspira a superar el 25% de cuota de vehículos electrificados

El vicepresidente de Omoda & Jaecco en Iberia, Francesco Colonnese - Omoda & Jaecoo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Omoda & Jaecco en Iberia, Francesco Colonnese, ha apuntado que el siguiente gran objetivo de España es superar el 25% de cuota de mercado de turismos eléctricos e híbridos enchufables, tras superar las 225.000 unidades anuales en 2025, un año en el que se marcó un punto de inflexión al duplicar las ventas respecto al ejercicio anterior, con un crecimiento del 95%.

"España está viviendo una transformación real de la movilidad. En apenas diez años hemos pasado de un mercado prácticamente inexistente a uno capaz de matricular más de 225.000 vehículos enchufables al año. Estamos ante un cambio estructural que seguirá acelerándose durante los próximos ejercicios", ha apuntado el directivo, que considera que esta evolución muestra que el mercado ha entrado en una fase de madurez, apoyándose en un análisis realizado por la marca.

Hasta mayo de 2026, las matriculaciones acumuladas de turismos eléctricos e híbridos enchufables alcanzan las 793.427 unidades, una cifra que podría situarse cerca del millón de vehículos antes de finalizar el año si se mantiene el ritmo actual del mercado.

"El siguiente gran objetivo será superar el 25% de cuota de mercado. Eso significará que uno de cada cuatro coches vendidos en España será enchufable, un escenario que hace apenas unos años parecía muy lejano", afirma Colonnese.

La aceleración del mercado español también se refleja en el contexto europeo. Según los datos recogidos por ACEA, entre enero y abril de 2026 España se ha convertido en el cuarto mercado de la Unión Europea por volumen de matriculaciones de vehículos enchufables, únicamente por detrás de Alemania, Francia e Italia.

Sin embargo, el margen de crecimiento sigue siendo considerable. Mientras la cuota media europea de vehículos enchufables ronda el 29%, España se sitúa en torno al 21%, ocupando la decimotercera posición del ranking europeo en penetración. Con cerca de 260.000 matriculaciones previstas para 2026, España podría cerrar el ejercicio rozando el millón de turismos enchufables acumulados, consolidando uno de los procesos de transformación tecnológica más rápidos de su historia reciente en el sector del automóvil.

LA MEJORA DE LOS COCHES EMPUJA LA ELECTRIFICACIÓN

Según Colonnese, el fuerte crecimiento experimentado durante el último año responde principalmente a la evolución tecnológica de los propios vehículos y a las nuevas marcas, que han conseguido popularizar esta tecnología.

"Además de las ayudas públicas y del desarrollo de la infraestructura de recarga, otro principal pilar del crecimiento reciente ha sido la mejora del producto y las nuevas ofertas de gran valor añadido. Sin ir más lejos, nuestra tecnología híbrida enchufable Super Hybrid System ofrece más autonomía, más prestaciones y un bajo consumo por el mismo precio que soluciones menos avanzadas", ha apuntado.

En este sentido, el directivo destaca especialmente la evolución de los híbridos enchufables, cuya autonomía eléctrica ha aumentado de forma significativa en los últimos años.

"Hace apenas unos años la mayoría de los híbridos enchufables ofrecían alrededor de 40 kilómetros de autonomía eléctrica. Hoy muchos modelos superan los 90 kilómetros y en nuestra marca llegan hasta los 145 en el caso de Omoda 9 SHS. Esto permite realizar prácticamente todos los desplazamientos diarios sin utilizar combustible, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para viajar largas distancias", ha explicado.

Esta evolución tecnológica está facilitando que cada vez más conductores incorporen este tipo de vehículos a sus decisiones de compra. Por ello, en el acumulado de 2026 los vehículos eléctricos e híbridos enchufables ya representan el 89% de las ventas de Omoda & Jaecoo con 13.798 unidades (lo que representa un 12,4% del mercado de turismos enchufables en España).