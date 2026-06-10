El combustible, el gasto asociado al coche que más preocupa a los españoles, según Prima Seguros

Np El Precio Del Combustible, El Gasto Del Coche Que Más Preocupa A Los Conductores Españoles - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El combustible se posiciona como el gasto asociado al coche que más preocupa actualmente a los españoles, según una encuesta elaborada por Prima Seguros, insurtech especializada en el sector de la automoción, en colaboración con Nielsen.

Así lo afirma el 43,4% de los encuestados, que sitúan la gasolina y el diésel por delante de otros costes habituales vinculados al vehículo.

El dato refleja hasta qué punto el combustible continúa condicionando la movilidad diaria de millones de personas, especialmente para quienes dependen del coche para acudir al trabajo, desplazarse largas distancias o conciliar la vida laboral y familiar.

Además, las constantes fluctuaciones de precio registradas en los últimos años han convertido repostar en uno de los desembolsos más sensibles para los conductores.

LAS REPARACIONES, LA SEGUNDA MAYOR PREOCUPACIÓN

Tras el combustible, las reparaciones y el mantenimiento aparecen como la segunda mayor preocupación para los conductores españoles, señaladas por un 29,9% de los encuestados.

Las averías inesperadas, revisiones o costes mecánicos siguen suponiendo un reto para muchos conductores, especialmente en un momento en el que el mantenimiento del vehículo también se ha encarecido por el impacto de la inflación en materiales y reparaciones.

El seguro del coche ocupa la tercera posición, mencionado por el 19,2% de los participantes. Más alejados aparecen otros gastos cotidianos como el aparcamiento en zonas reguladas o parkings privados (3,7%), las multas de tráfico (3,1%) y los peajes (1,4%).

DIFERENCIAS POR REGIONES

El análisis territorial muestra que el combustible lidera las preocupaciones económicas de los conductores en prácticamente toda España, aunque con diferencias relevantes entre regiones. El Centro (49,6%) y el Noreste (49,0%) son las zonas donde este gasto genera una mayor inquietud, seguidas del Este (45,2%) y Canarias (45,1%).

En la Comunidad de Madrid, aunque el combustible continúa encabezando la clasificación con un 39,0%, otros costes vinculados a la movilidad urbana ganan peso, como el seguro del coche (23,4%) y el aparcamiento (6,4%), el porcentaje más alto registrado en esta categoría.

Por su parte, el sur destaca por ser la región donde más preocupan las reparaciones y el mantenimiento, señalados por un 35,2% de los encuestados. Aun así, el combustible sigue siendo el principal gasto para los conductores de esta zona, con un 38,6%.

"Estas diferencias reflejan también cómo las necesidades de movilidad cambian según el territorio, el uso cotidiano del vehículo o el peso del tráfico urbano en cada región", apunta Prima Seguros.