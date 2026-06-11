La Comisión de I+D+i de Sernauto aborda los retos tecnológicos y de innovación del sector del automóvi

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MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de I+D+i de la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), se ha reunido en el marco del Global Mobility Call, el encuentro internacional de referencia sobre movilidad sostenible celebrado del 9 al 11 de junio en Iferma Madrid.

Esta comisión de trabajo congrega a representantes de las empresas asociadas y principales centros tecnológicos del país. En la reunión se analizaron y debatieron las líneas de actuación en materia de Innovación y desarrollo tecnológico que marcarán la agenda del sector en los próximos meses.

Cecilia Medina, gerente de Innovación y Talento de Sernauto, y coordinadora de esta Comisión de Trabajo, presentó las principales acciones del Área de Innovación contempladas en el Plan estratégico Sernauto 2026-2028, para dar respuesta a las necesidades del ecosistema en torno a desafíos derivados de la transformación tecnológica, la digitalización, la conectividad y la sostenibilidad.

Entre ellas, cabe destacar la implicación de Sernauto en el I Congreso de Vehículo Autónomo y Conectado, organizado por Anfac y Fundación Ibercaja y en el que se está participando desde el inicio como parte del Comité Organizador, del Comité Científico y de la Secretaría Técnica.

Asimismo, otra línea de actuación fundamental de esta Comisión es la incorporación de la visión dualtech (tecnologías duales), a través de la evolución natural de nuestra Agenda de Prioridades Estratégicas de I+D+i, orientada a capacidades y mecanismos de transferencia dual que permita posicionarnos desde M2F y aprovechar mejor las oportunidades de financiación y escalado industrial en el nuevo ciclo europeo y nacional.

Esto constituye uno de los pilares fundamentales que forman parte del Hub "Defensa-Automoción" de Seenauto.

Por último, los asistentes revisaron el estado de avance de diversos proyectos estratégicos en los que participa Sernauto, entre ellos, Batechain, de la convocatoria AEI 2025 - Línea 4 del Ministerio de Industria, para el desarrollo de un ecosistema de fabricación de baterías para VE; el proyecto europeo AutoCE, sobre la transformación circular del sector automoción; y Esauto-X, de la segunda convocatoria de espacios de datos del Ministerio de Transformación Digital y que servirá como puerta de entrada a Catena-X.

Todas son iniciativas que contribuyen a reforzar la competitividad, la digitalización y la sostenibilidad de la industria española de proveedores.