La Comisión de I+D+i de Sernauto nombra presidente a Jorge Juárez, vicepresidente de Antolin

La Comisión de I+D+i de Sernauto nombra presidente a Jorge Juárez, vicepresidente de Antolín - SERNAUTO

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de I+D+i de Sernauto, la Asociación Española de Proveedores de Automoción, ha elegido como nuevo presidente de este grupo de trabajo a Jorge Juárez, vicepresidente ejecutivo de Innovación y Marketing de Antolin.

Dicho órgano de Sernauto está formada por profesionales de esta materia pertenecientes a las empresas asociadas y es la encargada de impulsar las iniciativas de innovación de la industria española de proveedores de automoción y de fortalecer la colaboración entre empresas, administraciones y agentes del ecosistema tecnológico.

Jorge Juárez cuenta con más de 25 años de experiencia internacional liderando crecimiento, transformación industrial e innovación tecnológica en los sectores de automoción y tecnología, desarrollando y escalando negocios en entornos globales altamente competitivos.

Desde la Comisión se agradece la labor desempeñada por José Esmorís al frente de este grupo de trabajo desde sus inicios (allá por el 2000). Durante su mandato, contribuyó al impulso de numerosas iniciativas y proyectos orientados a reforzar la capacidad innovadora de la industria española de proveedores de automoción, favoreciendo la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y administraciones, así como el posicionamiento del sector ante los desafíos de la nueva movilidad.

Asimismo, ha dado la bienvenida a Jorge Juárez, subrayando que su experiencia internacional y su firme orientación a resultados aportarán un nuevo impulso a la Comisión, reforzando su papel como motor de innovación y cohesión en la industria de proveedores de automoción.

La innovación es una de las ventajas competitivas de los proveedores de automoción. De hecho, es un sector que invierte en I+D+i el doble que la media industrial. En 2025, esto supuso más de 1.200 millones de euros, convirtiendo a los proveedores en uno de los principales inversores industriales en innovación.

Como marcan los estatutos de la asociación, el nombramiento del nuevo presidente de la Comisión de I+D+i ha sido ratificado por la Junta Directiva.