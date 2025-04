El comité de Bridgestone Basauri convoca a una nueva huelga este viernes, mientras se negocia el ERE

BILBAO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Bridgestone en Basauri están convocados a una nueva huelga este viernes, en el que está prevista una reunión de la mesa de negociación del ERE planteado, que afecta a 335 de las 831 empleados de esta planta vizcaína.

La primera de las tres jornadas de huelga se desarrolló el pasado día 8, y, además del paro de este viernes hay otro previsto para el día 15 de este mismo mes en protesta por el ERE anunciado por la empresa que prevé 546 despidos entre Basauri y el Puente San Miguel en Cantabria.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa (CCOO), Roberto Corral, ha indicado que confían en que el seguimiento de la huelga de este viernes vuelva a ser "total" y se pare nuevamente la producción de la planta vizcaína.

Corral ha señalado que esta huelga coincide una reunión de la mesa negociadora del ERE a partir de las diez y media de la mañana, tras ser constituida el pasado lunes. Por ello, han convocado a los trabajadores a manifestarse a partir de las siete de la mañana para "recibir" a los responsables de la empresa.

En esa reunión, el comité volverá a expresar su rechazo a este ERE y van a seguir "presionando por que no salga nadie". Este encuentro se produce tras constituirse la mesa el pasado lunes, en la que les entregaron documentación a los representantes de los trabajadores, donde, entre otros aspectos, se recoge que el ERE no afectaría a los mayores de 55 años, algo que, según ha señalado el presidente, "no es más que una propuesta" y lo enmarca en la "estrategia" de negociación de la empresa.

Por otra parte, ha apuntado que, una vez desarrolladas las tres huelgas previstas, el comité, una vez pasadas las vacaciones de Semana Santa, tendrá que analizar las siguientes movilizaciones que plantea de cara a dar una respuesta a este ERE.