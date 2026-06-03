Comités de empresa de Nissan exigen en el Parlament catalán implicación política para "tumbar" el ERE

Trabajadores de Nissan se concentran ante el Parlament contra el ERE que ha comunicado la empresa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los comités de empresa de Nissan han exigido este miércoles desde el Parlament de Cataluña implicación política directa y urgente para "tumbar" el Expediente Regulador de Empleo (ERE) que ha anunciado la empresa y que afecta a 211 trabajadores.

Lo han hecho en una rueda de prensa en la Cámara catalana invitados por los grupos de PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns y CUP tras concentrarse en la puerta de la Cámara catalana contra lo que consideran un plan "demoledor" que busca desmantelar las plantas en Barcelona.

El portavoz sindical Raúl Ocón ha leído un manifiesto conjunto de los comités de empresa en el que aseguran que el ERE "no responde a una crisis económica" de los centros de la empresa, sino que se trata de una deslocalización.

"Los centros de Catalunya son viables, son productivos y no registran pérdidas, pero parece que para la dirección de Nissan salvar la presencia en Europa pasa por destruir los centros" catalanes, han lamentado.

"TERRORISMO EMPRESARIAL"

Los representantes sindicales han tildado de "terrorismo empresarial" la decisión y han afirmado que Nissan quiere llevarse el negocio a Países Bajos.

Por todo ello, han trasladado que la plantilla "está unida, en pie de guerra" y han advertido de que si el día 9 de junio, día que la empresa ha marcado para aplicar el ERE, no se ha tumbado el expediente regulador, no descartan manifestarse ante la Conselleria de Empresa y Trabajo.

"Si la empresa no retira inmediatamente los despidos forzosos y se siente a negociar alternativas reales de futuro y viabilidad, el conflicto laboral escalará día a día", han avisado.

Preguntados por si se plantean llevar a la empresa ante la justicia, los representantes sindicales han afirmado que lo que quieren es mediación, pero que no descartan hacerlo: "Sería la primera vez que Nissan se viera en la justicia por un expediente de regulación".

El ERE que ha comunicado Nissan afecta a 211 trabajadores: 110 del centro de recambios del Prat de Llobregat, 86 del centro técnico de la Zona Franca, y 15 de áreas funcionales.