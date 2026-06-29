Archivo - Conducir con más de 35 grados en el interior de un coche eleva un 25% el riesgo de accidente - EUROMASTER - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Conducir con una temperatura superior a los 35 grados en el interior del vehículo puede incrementar hasta un 25% el riesgo de sufrir un accidente de tráfico, según advierte Euromaster.

La compañía, especializada en mantenimiento integral del automóvil, señala que las altas temperaturas afectan no solo al confort, sino también a la capacidad de concentración del conductor. De acuerdo con datos basados en un informe de Fesvial, conducir en estas condiciones puede ser equiparable a hacerlo con una tasa de alcohol en sangre de entre 0,5 y 0,8 gramos por litro.

En este contexto, y coincidiendo con la primera Operación Salida del verano, Euromaster recomienda revisar el sistema de aire acondicionado del vehículo, prestando especial atención al estado del filtro del habitáculo y al nivel del gas refrigerante, dos elementos que considera esenciales para garantizar una climatización adecuada durante los viajes.

La empresa explica que un filtro del habitáculo obstruido reduce el rendimiento del aire acondicionado al dificultar la entrada de aire limpio en el interior del vehículo. Su sustitución, con un coste aproximado de entre 20 y 50 euros, está recomendada cada 20.000 kilómetros o, al menos, una vez al año.

Además, aconseja optar por filtros de carbón activado por su capacidad para reducir olores y mejorar la calidad del aire, especialmente durante la época de mayor polinización.

Asimismo, advierte de que la pérdida progresiva de gas refrigerante es otra de las averías habituales durante los meses de calor. Cuando el sistema pierde presión, el aire acondicionado tarda más en enfriar o no alcanza la temperatura deseada, por lo que recomienda acudir a un taller especializado para revisar el circuito y, si fuera necesario, realizar una recarga, cuyo coste oscila entre los 60 y los 150 euros, dependiendo del modelo del vehículo.

Euromaster recuerda que las altas temperaturas favorecen la fatiga, reducen la capacidad de reacción y dificultan la concentración al volante. Por ello, aconseja mantener el habitáculo en torno a los 22 grados para mejorar el confort y contribuir a una conducción más segura durante los desplazamientos del verano.