El Congreso debate el Plan Renove del PP con descuentos al comprar el vehículo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP defenderá este miércoles en el Congreso una propuesta para pedir al Gobierno el desarrollo de un Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico Español, complementario a los planes de incentivación de vehículos eléctricos, que permita el descuento en el momento de la compra del vehículo.

Se trata de una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Industria y que tiene por objeto desplegar incentivos ligados a la movilidad eléctrica en un programa Moves IV porque, según el PP, los planes del Moves III "no han funcionado" por no conceder ayudas directas en factura y entrañar una tramitación "excesivamente compleja".

Los de Alberto Núñez Feijóo denuncian que con el modelo actual el consumidor deben abonar el importe íntegro del vehículo y esperar meses o años por el reembolso, lo que, en su opinión, genera "desconfianza y barreras financieras". Además, denuncian que las ayudas "no son suficientes" para las rentas medias que compran vehículos seminuevos o híbridos básicos.

Por todo ello, el PP plantea un nuevo plan que permita el descuento en el momento de compra y que contribuya a la renovación de vehículos de combustión antiguos por vehículos de cero o bajas emisiones.

La idea es que se fijen los objetivos de retirada y sustitución de vehículos con una mayor antigüedad y de cualquier tipología (camiones, autobuses, furgonetas, automóviles y motos), por el riesgo que suponen para la seguridad vial y por su efecto contaminador. Además de los vehículos nuevos, el partido quiere que se pueda beneficiar del apoyo económico la adquisición de vehículos de ocasión o usados cuya motorización sea Euro 6d.

AYUDAS FISCALES

Por otro lado, el Grupo Popular pide al Ejecutivo un plan de medidas fiscales que incluya la reducción temporal del IVA en la adquisición de vehículos identificados de bajas emsiones y deducciones en el IRPF por la adquisición de vehículos electrificados y por inversión en infraestructuras de recarga.

A su vez, la formación propone elaborar y ejecutar un Plan de Despliegue de una Red Nacional de Infraestructuras de Recarga Pública con mecanismos de concurrencia competitiva, en colaboración con comunidades autónomas y entidades locales, que permita cumplir de manera eficiente los requerimientos de la normativa comunitaria relativa a distancias máximas para ubicación de instalaciones de recarga para vehículos eléctricos, biocombustibles, combustibles sintéticos y de hidrógeno.

Por último, el PP incluye una propuesta para evaluar mecanismos de ayuda e incentivos fiscales para afrontar el coste del suministro de carga rápida y ultrarrápida, dirigidos especialmente a usuarios intensivos y profesionales, pymes y autónomos.