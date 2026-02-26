El Congreso tumba la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos electrificados en 2026

La presidenta del Congreso, Francina Armengol - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP, Vox y Junts han juntado sus votos este jueves en el Pleno del Congreso para tumbar dos decretos leyes del Gobierno, que incluían, entre otras medidas la deducción del 15% en el IRPF para compra de vehículos electrificados en 2026.

De esta forma, los contribuyentes que hayan comprado o piensen comprar un vehículo eléctrico en 2026, o instalar un punto de recarga, perderán el derecho a aplicar las deducciones en la Declaración de la Renta de 2026 (a presentar en 2027).

El decreto que ha tumbado el Congreso mantenía la ampliación de la deducción hasta el 31 de diciembre de 2026. Ahora bien, a pesar del 'no' del Congreso, los coches eléctricos y puntos de recarga comprados e instalados en 2025 sí se pueden deducir en la Declaración de la Renta de este año. La deducción será del 15% en el IRPF (con una base máxima de 20.000 euros).

El sector está a la espera de aprobar otra de las medidas que incentivarán la demanda de vehículos electrificados como es el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros que servirán de ayudas a los clientes que quieran comprar un modelo con propulsión alternativa.

Por el momento, se desconoce cuándo tendrá lugar su aprobación en el Congreso, aunque el Ministerio de Industria y Turismo adelantó recientemente que su convalidación podría darse en primavera, con efecto retroactivo a contar desde el pasado 1 de enero.