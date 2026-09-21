Continental añadirá 650 nuevas medidas de neumáticos a su gama hasta finales de 2027

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MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Continental tiene previsto añadir más de 650 nuevas medidas de neumáticos en todas sus gamas, tanto para el equipamiento de fábrica de los coches nuevos como para el mercado de recambio hasta finales de 2027.

Con la ampliación de la gama, el fabricante de neumáticos responde a la creciente demanda de neumáticos de alto rendimiento diseñados para vehículos más grandes, pesados y potentes, así como para sistemas de propulsión electrificados, a la vez que sienta las bases para un mayor crecimiento rentable en este segmento.

"Con nuestra cartera ampliada de neumáticos UHP, respondemos directamente a las crecientes exigencias de los vehículos modernos. Esto nos permite ofrecer a nuestros clientes de todo el mundo soluciones aún más personalizadas en materia de seguridad, eficiencia y conducción", afirma Edwin Goudswaard, director de Investigación y Desarrollo del sector de neumáticos de Continental.

En el caso específico de Continental, la cuota de los neumáticos UHP en las ventas globales de neumáticos para turismos aumentó de alrededor del 49% en 2020 a alrededor del 62% en 2025. Esto pone de relieve la creciente importancia de los neumáticos de alto rendimiento para los vehículos modernos y la relevancia estratégica de este segmento para la compañía.

Continental desarrolla estos neumáticos principalmente para combinaciones de llantas y neumáticos de gran tamaño, de 18 pulgadas o más, así como para SUV de altas prestaciones, berlinas de gama alta, coches deportivos y vehículos eléctricos de alto rendimiento.

Además de la marca principal Continental, esto incluye marcas secundarias como Semperit y Uniroyal. El creciente número de medidas de neumáticos refleja también la creciente diversificación del mercado de vehículos. Los fabricantes ofrecen sus modelos en un número cada vez mayor de variantes en todo el mundo y necesitan neumáticos que se adapten con precisión a los distintos requisitos de rendimiento, eficiencia y confort.

EL SPORTCONTACT 7, SU PRINCIPAL PRODUCTO

El SportContact 7 es uno de los productos estrella de Continental en el segmento UHP y representa a la perfección el rendimiento de su gama de neumáticos. Este neumático de verano se ha desarrollado para vehículos de alto rendimiento propulsados por motores de combustión o motores eléctricos, y está disponible en tamaños que van desde las 18 hasta las 24 pulgadas.

Fabricantes de automóviles como Audi, BMW, BYD, Maserati, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, Volkswagen y Zeekr equipan determinados modelos con el SportContact 7 como equipamiento de serie.

La combinación de unos resultados de ensayo sobresalientes y los rigurosos requisitos de los equipamientos de fábrica han convertido al SportContact 7 en uno de los productos más exitosos de su segmento.