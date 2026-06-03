Continental celebra la nueva normativa de neumáticos para vehículos pesados

Archivo - Producción de neumáticos de Continental. - CONTINENTAL - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Continental ha celebrado la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la modificación del Anexo VII del Reglamento General de Vehículos, una reforma que establece, entre otros cambios, una profundidad mínima de 1 milímetro en las ranuras principales de la banda de rodadura para los neumáticos de camión, autobús y remolques pesados.

"Esta medida, que entró en vigor el pasado 30 de mayo, pone fin a una gran laguna legislativa que el sector de transporte y los fabricantes de neumáticos venían reclamando desde hace décadas", ha subrayado Continental.

Hasta el momento, la legislación española exigía un mínimo de 1,6 mm para vehículos ligeros (hasta 3,5 toneladas), pero no concretaba ninguna cifra para los vehículos pesados, limitándose a exigir que presentaran 'dibujo'. Esta falta de afirmación generaba, en muchas ocasiones, discrepancias e indefensión entre los transportistas y los agentes de tráfico a la hora de interpretar si un neumático cumplía o no las condiciones de seguridad.

Según datos del último estudio realizado por Continental y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), el 83% de los encuestados considera que el aspecto del neumático más importante para la seguridad es la profundidad del dibujo, y más del 57% estaría a favor de una profundidad mínima obligatoria, como ha ocurrido.

En este contexto, Continental ha dado la bienvenida a esta normativa, "de vital importancia para el sector, tras muchos años de espera y reivindicaciones ante el Ministerio y la Dirección General de Tráfico (DGT)". "Con esta actualización, España se alinea finalmente con los requisitos técnicos exigidos en los países europeos", ha resumido.

El incumplimiento de esta nueva norma de 1 mm de profundidad se sanciona con una multa de 200 euros por cada neumático defectuoso. Asimismo, en caso de condiciones meteorológicas adversas, como es asfalto mojado, y si el vehículo (camión de más de 7.500 kg o autobús) presenta tres o más neumáticos en mal estado, el conductor podría enfrentarse a una denuncia por conducción temeraria, lo que conlleva una sanción de 500 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducir.

La reforma del reglamento también introduce novedades de interés para el transporte, como que los vehículos de más de 3.500 kg deberán equipar obligatoriamente neumáticos con certificación de invierno extrema (marcado por 3PMSF O POR) como mínimo en el eje de dirección y en los ejes motrices, o la obligación de la digitalización de la tarjeta ITV electrónica, de tipos A, B, C y D para vehículos de categoría M, N y O.