Continental desarrolla un neumático de alta eficiencia para los vehículos eléctricos de Grupo Renault

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MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Continental ha desarrollado un neumático de alta eficiencia para Grupo Renault con el fin de aumentar "considerablemente" la autonomía de sus vehículos eléctricos, con una resistencia a la rodadura hasta un 35% inferior a la exigida para obtener la máxima calificación A de la etiqueta de neumáticos de la Unión Europea.

Para un vehículo con una autonomía de batería de 500 kilómetros, esto se traduce aproximadamente en 30 kilómetros adicionales de autonomía por carga, más o menos la distancia de París a Versalles.

El punto de partida fue el EcoContact 7, que Continental adaptó específicamente para los requisitos del Grupo Renault. La empresa combinó un compuesto de la banda de rodadura especialmente modificado con un diseño personalizado del flanco y una construcción optimizada del neumático.

"Como socio técnico de los equipos de innovación del Grupo Renault, Continental está demostrando como unos neumáticos diseñados con precisión pueden ayudar a optimizar la autonomía y el rendimiento de conducción de los futuros vehículos eléctricos", ha apuntado la firma de neumáticos.

Alrededor del 20% al 30% del consumo energético de un vehículo se debe a la resistencia a la rodadura. Cuanto menor es esta resistencia, menos energía se pierde por deformación natural y fricción a medida que el neumático rueda por la carretera. Esto es especialmente importante para los coches eléctricos, en los que a menor resistencia a la rodadura reduce directamente el consumo de energía y, por tanto, puede ayudar a ampliar la autonomía.

Continental y Grupo Renault utilizaron métodos de desarrollo y ensayos virtuales de última generación en su trabajo conjunto. Dos elementos clave fueron el simulador 'Driver in the Loop' de Continental, el cual permite evaluar y optimizar las características de los neumáticos en condiciones de conducción realistas en una fase temprana del desarrollo, y el simulador de conducción Roads del Grupo Renault, replicando digitalmente las condiciones de conducción del mundo real y permitiendo realizar pruebas reproducibles en un entorno virtual.

Al combinar estas capacidades, se pudieron replicar a la perfección los escenarios de prueba y acelerar procesos de desarrollo, mejorando a su vez la eficiencia del desarrollo y reduciendo la necesidad de neumáticos de prueba físicos. En la actualidad, Continental ahorra hasta 10.000 neumáticos de prueba al año gracias al uso de tecnologías virtuales en el desarrollo de neumáticos.