Continental gana 823 millones hasta septiembre frente a pérdidas de un año antes y eleva previsiones

Archivo - Continental logra un beneficio de 349 millones de euros y eleva sus previsiones para 2026 - Moritz Frankenberg/dpa - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fabricante alemán de componentes y neumáticos Continental registró un beneficio neto de 823 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, frente a las pérdidas de 182 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la compañía, que ha revisado al alza sus expectativas para el conjunto del ejercicio tras el buen comportamiento de su negocio de neumáticos en Europa y Asia en los últimos tres meses.

En concreto, entre julio y septiembre, el grupo logró un beneficio de 349 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 756 millones de euros que se anotó un año antes, cuando los efectos extraordinarios derivados de la escisión de Aumovio y los preparativos para la venta de OESL penalizaron las cuentas.

Hasta septiembre, la compañía alcanzó unas ventas consolidadas de 10.137 millones de euros, frente a los 11.442 millones del mismo periodo de 2025, lo que representa un descenso orgánico del 11,4%. Esta reducción se explica principalmente por la venta del negocio Original Equipment Solutions (OESL) a principios de febrero de este año.

Pese a la caída de la facturación, Continental incrementó su resultado operativo ajustado (Ebit) hasta los 1.441 millones de euros, lo que se corresponde con un aumento del 17,8%. De esta forma, el margen Ebit ajustado se situó en el 14,2%, un punto porcentual por encima del 11,9% registrado en el acumulado hasta el tercer trimestre de 2025.

MEJORA SUS PREVISIONES PARA 2026

Tras estos resultados, Continental ha revisado al alza sus expectativas para el conjunto del ejercicio. La compañía prevé ahora alcanzar unas ventas de entre 13.500 y 13.900 millones de euros, frente al rango anterior de entre 13.200 y 14.200 millones.

Asimismo, estima que el margen Ebit ajustado se situará entre el 13,4% y el 14%, frente a la previsión anterior de entre el 12% y el 13,5%.

La compañía también ha elevado sus expectativas de flujo de caja libre ajustado, que ahora espera situar entre 1.000 y 1.300 millones de euros, frente a los entre 700 y 1.100 millones previstos anteriormente.

El consejero delegado de Continental, Christian Kötz, ha destacado que la compañía ha vuelto a registrar un trimestre muy positivo en el negocio de neumáticos y que, con la revisión de sus previsiones, afronta el último tramo del ejercicio en una posición sólida.

EUROPA Y ASIA IMPULSAN EL NEGOCIO DE NEUMÁTICOS

Por regiones, el negocio de neumáticos en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) registró unas ventas de 1.900 millones de euros en el tercer trimestre, un 0,4% más que un año antes, mientras que su margen EBIT ajustado mejoró hasta el 18,7%, frente al 17,7% anterior.

Esta evolución estuvo impulsada por el aumento de las ventas de neumáticos de altas prestaciones (UHP), especialmente en el segmento de invierno, así como por el negocio de neumáticos para camiones.

En América, las ventas alcanzaron los 1.100 millones de euros, un 5% menos, aunque el margen Ebit ajustado mejoró dos décimas, hasta el 8,7%. La compañía atribuye esta evolución a la debilidad de los mercados de reposición, especialmente en Sudamérica, aunque el mayor peso de los neumáticos de altas prestaciones y el menor impacto de los aranceles contribuyeron a mejorar la rentabilidad.

Por su parte, la región de Asia-Pacífico (APAC) registró un crecimiento de las ventas del 4,7%, hasta los 476 millones de euros, mientras que su margen EBIT ajustado se situó en el 18,6%, frente al 19% del mismo periodo del año anterior.

MÁS DE 650 NUEVAS REFERENCIAS DE NEUMÁTICOS UHP

En paralelo, Continental continuará ampliando su catálogo mundial de neumáticos de altas prestaciones, de 18 pulgadas o más, con el objetivo de incorporar más de 650 nuevas referencias hasta finales de 2027, tanto para fabricantes de vehículos como para el mercado de reposición.

Esta estrategia responde al aumento de la demanda de neumáticos destinados a vehículos más grandes, pesados y potentes, así como a modelos con sistemas de propulsión electrificados.

En 2025, los neumáticos UHP representaron el 62% de las ventas de neumáticos para turismos de la marca Continental, frente al 49% registrado en 2020. Por regiones, su peso alcanzó el 70% en Asia-Pacífico, el 66% en América y el 43% en Europa, Oriente Medio y África.