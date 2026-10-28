Archivo - Continental lanza el ContiTrailAttak 4, con mejor agarre y rápido calentamiento para curvas - MORITZ ABLINGER - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Continental ha lanzado el ContiTrailAttak 4, el sucesor de su neumático de aventura, el ContiTrailAttack 3, del que recoge sus puntos fuertes "para los motociclistas que pasan la mayor parte del tiempo sobre asfalto pero quieren estar preparados para algún que otro desvío fuera de las carreteras asfaltadas".

El neumático ofrece un rápido calentamiento y un agarre mejorado tanto en seco como en mojado, gracias a un compuesto de sílice optimizado, proporcionando una conducción intuitiva y predecible en cualquier situación. Sus materiales y la estructura de última generación de la carcasa garantizan además una excelente estabilidad, incluso con carga.

La tecnología MultiZoneBelt de Continental aporta gran agilidad en carreteras sinuosas y seguridad en rectas rápidas, mientras que el uso de materiales avanzados y una nueva estructura de carcasa diagonal eleva la precisión de conducción en motos de aventura con llanta de 21 pulgadas.

El ContiTrailAttack 4 se posiciona como un neumático 90/10, diseñado para un 90% de uso en carretera y un 10% en caminos sin asfaltar. Una de las características más destacadas del ContiTrailAttack 4 es la carcasa con una estructura de capas cruzadas con un nuevo desarrollo para los modelos con rueda delantera de 21 pulgadas en la medida 90/90-21. Los materiales de última generación proporcionan una carcasa más flexible, un mejor contacto con la superficie y un comportamiento más estable y equilibrado.

Además, el diseño revisado del 'ápex' refuerza el flanco y mejora la estabilidad, mientras que un nuevo revestimiento interior hace que todas las medidas sean compatibles con el sistema sin cámara.

El ContiTrailAttack 4 es adecuado para una amplia gama de motos modernas de aventura y de viaje. Entre los modelos compatibles se incluyen la BMW R 1300 GS y la BMW F 900 GS, la Honda CRF1100L Africa Twin, la KTM 1390 Super Adventure S EVO, la Triumph Tiger 1200 Rallye Pro, la Ducati Multistrada V4 S, así como la CFMoto MT 800 X y la Voge DS 900X.