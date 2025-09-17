Continental lanza su nuevo neumático para autobuses urbanos, el Conti Urban HA 5 NXT

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Continental lanzará su nuevo neumático para autobuses urbanos Conti Urban HA 5 NXT, el más avanzado del fabricante hasta la fecha, con hasta el 60% de los materiales utilizados renovables, reciclados y certificados con balance de masa ISCC PLUS1.

Al reducir la resistencia a la rodadura en un 25%, Continental permite que los autobuses eléctricos operen de manera más eficiente y extiendan su autonomía hasta en un 15%. Al mismo tiempo, un compuesto de banda de rodadura de nuevo desarrollo ofrece hasta un 15% más de kilometraje en comparación con el Conti Urban HA 3, manteniendo la clasificación B de la etiqueta de la UE para agarre en mojado.

El nuevo neumático para autobuses urbanos ayuda a los operadores de flotas y a los fabricantes de vehículos a cumplir con los requisitos ambientales y operativos.

"Nuestros clientes esperan soluciones que sean tanto ambiental como económicamente sólidas, tanto en equipo original como de reemplazo. El Conti Urban HA 5 NXT cumple con estas expectativas con un concepto equilibrado que combina una selección de materiales que ahorran recursos, alta eficiencia energética y una larga vida útil", ha explicado Leo Kolodziej, responsable de Equipo Original para Autobuses y Camiones EMEA en Continental.

Además de los materiales utilizados, el neumático destaca por la banda de rodadura optimizada, que aumenta la autonomía de los autobuses a batería hasta en un 15%. El diseño optimizado de la banda de rodadura reduce el ruido y cumple con la clase A de la etiqueta de la UE para el ruido de rodadura externo.

El Conti Urban HA 5 NXT está equipado con la última generación de sensores de neumáticos. Los sensores preinstalados permiten una rápida incorporación de una flota al sistema de gestión digital de neumáticos ContiConnect de Continental. El sistema proporciona a los gerentes de flota información sobre la presión, la temperatura y el kilometraje de los neumáticos. Esto permite un mantenimiento predictivo, reduce el tiempo de inactividad y disminuye los costos operativos.

El Conti Urban HA 5 NXT ya está disponible en tamaño 275/70 R 22.5. También viene con sensores de serie para equipo original, que están disponibles bajo pedido para el mercado de reemplazo. El neumático complementa la cartera en torno al Conti Urban HA 5, que se introdujo en 2024, y ofrece a los operadores de flotas una selección específica para el transporte público urbano.

Continental presentará el Conti Urban HA 5 NXT y otras soluciones para autobuses y furgonetas del 4 al 9 de octubre de 2025, en Busworld Europe en Bruselas (Pabellón 7, Stand 784).