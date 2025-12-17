Continental nombra consejero delegado a Christian Kötz desde enero, en sustitución de Nikolai Setzer - NIGEL TREBLIN

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de supervisión de Continental ha acordado el nombramiento de Christian Kötz como nuevo consejero delegado y presidente del Comité Ejecutivo, con efecto a partir del 1 de enero de 2026.

De esta forma, Nikolai Setzer dejará el comité ejecutivo de mutuo acuerdo el 31 de diciembre de 2025, tras más de 16 años como miembro del consejo y cinco años como consejero delegado. Este paso se produce según lo previsto, tras la reestructuración y transformación de Continental en una empresa dedicada exclusivamente a la fabricación de neumáticos.

Tras la escisión de Aumovio y la firma del acuerdo para la venta del área de negocio de Soluciones de Equipo Original (OESL), la transformación de Continental está en plena marcha. Los preparativos internos para la venta de ContiTech, prevista para 2026, también están prácticamente finalizados.

"La fase de penetración en el mercado ha concluido y el proceso de venta estructurado comenzará en enero de 2026. Estos hitos sientan las bases para la etapa final de la transformación de Continental", ha explicado la firma.

"Quiero agradecer al consejo de supervisión su confianza y estoy entusiasmado con esta nueva responsabilidad. Continental ha sido mi hogar profesional durante tres décadas. Junto con el equipo del Consejo de Administración y todos los colegas de la empresa, completaremos la reestructuración y continuaremos la historia de éxito de nuestro negocio de neumáticos", ha manifestado, por su parte, el nuevo consejero delegado.

Christian Kötz ha desempeñado diversos cargos en el negocio de neumáticos de Continental desde 1996. Forma parte del consejo de administración desde 2019 y anteriormente dirigió áreas clave del grupo Neumáticos, incluyendo el negocio de reposición de neumáticos para turismos (EMEA), las unidades de negocio de neumáticos de equipo original y para vehículos comerciales, así como la I+D global de neumáticos para turismos.

A medida que el comité ejecutivo impulsa el negocio de neumáticos, completará la reestructuración de la empresa y, tras la venta de ContiTech, integrará las funciones restantes del grupo con la organización de neumáticos.