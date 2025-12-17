Continental potenciará su negocio de neumáticos en 2026, tras un año "bueno" en facturación en 2025

Archivo - Continental - Moritz Frankenberg/dpa - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Continental prevé cumplir sus previsiones de crecimiento de ingresos y resultado neto de explotación (Ebit) para 2025, con un resultado muy similar al logrado por la compañía de neumáticos en 2024, con la idea de cerrar un año "bueno".

Así lo ha constatado este miércoles el director general de la compañía en España, Pedro Teixeira, en un encuentro con los medios, en el que ha resaltado que Continental ha sido de las pocas firmas del sector automovilístico que ha mantenido sus previsiones de crecimiento, y que además espera que se cumplan.

Al cierre del tercer trimestre del año, Continental registró una facturación acumulada de 14.700 millones de euros, una cifra inferior en un 1,2% a la de los nueve primeros meses del año anterior. Esta ligera caída es fruto de la reorganización de la estructura de la compañía, que recientemente ha escindido su división de automoción, que desde septiembre funciona como una firma ajena, bautizada como Aumovio, y cotizada en Bolsa.

FOCALIZACIÓN EN EL NEGOCIO DE NEUMÁTICOS

En esta línea, Continental tiene previsto centrarse en el segmento de neumáticos de cara a 2026, el más rentable en la actualidad, y que, hasta septiembre de este año, ha incrementado su facturación, superando los 10.200 millones de euros (un 1% más). En este camino, la compañía también tiene previsto vender su negocio de ContiTech, centrado en el segmento industrial.

En lo que se refiere a España, Continental no espera grandes cambios "estructurales" en el mercado automovilístico, por lo que no tiene unas previsiones concretas de rendimiento en el país a corto plazo.

PREPARADOS PARA CUBRIR LA DEMANDA DE NEUMÁTICOS EN COCHES ELÉCTRICOS

Por otro lado, Continental ha explicado que las medidas presentadas por la Comisión Europea sobre la flexibilización de los objetivos de emisiones del sector automotriz les afectan "de lado", aunque ha valorado como "una buena noticia" que los fabricantes europeos, de los que son un socio "importante" tengan "más tiempo" para adaptarse.

Asimismo, ha subrayado que, "en la parte" que les toca, como compañía de equipamientos, están preparados para tener neumáticos con los que equipar a estos vehículos en los próximos años. Sin duda, venderemos el producto adecuado para estos vehículos, ahora, en 2040 o en 2050", ha afirmado.

En este contexto de debate sobre la sostenibilidad del sector automovilístico, Continental también ha querido poner en valor su objetivo de ser la empresa del sector "más avanzada" en términos de responsabilidad medioambiental y social de cara a 2030, con la vista puesta, entre otros, de que hasta un 40% de los materiales de sus neumáticos (y hasta un 60% en sus productos estrella) sean de origen reciclado o renovado, y de descarbonizar todas las plantas de producción.