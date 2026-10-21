Renting de automoción - AELR

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las contrataciones de renting experimentaron un incremento del 23% en septiembre, según Renting Finders, que achaca este crecimiento a la la vuelta a la rutina y la consecuente reorganización de los gastos familiares después del periodo estival.

Aunque el crecimiento de las contrataciones se percibe de forma generalizada, el repunte es especialmente evidente en el canal de particulares, las cuales constituyeron el 60% del total de las operaciones registradas durante el mes pasado por la plataforma.

En este contexto, Renting Finders destaca cómo el arrendamiento a largo plazo se posiciona como una solución eficiente para estrenar coche sin asumir grandes descapitalizaciones, sin tener en cuenta el efecto de calendario.

Dicha búsqueda de tranquilidad responde también a la propia madurez del cliente de renting, cuya media de edad supera los 35 años. Con una experiencia al volante de entre 5 y 15 años se trata de un perfil experimentado que ha vivido de primera mano los procesos de financiación, las revisiones y la devaluación que conlleva la compra tradicional.

En cuanto a las preferencias del mercado, Renting Finders identifica dos perfiles de demanda. Por un lado, usuarios que buscan modelos compactos o SUV pequeños ajustados al mejor precio para resolver su movilidad diaria. Por otro se encuentran los conductores que optan por SUV medianos o grandes donde prima la relación calidad-precio y el equipamiento.

En ambos grupos se observa una mayor disposición a probar marcas menos conocidas a cambio de cuotas competitivas y contratos de tres años que permitan renovar vehículo sin ataduras a largo plazo.