Croacia aprueba la conducción automatizada total supervisada (FSD) de Tesla

Conducción automatizada total supervisada (FSD) de Tesla - TESLA

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Croacia ha aprobado el sistema de conducción supervisada (FSD) de Tesla, lo que le convierte en el octavo país de la Unión Europea en dar luz verde a la funcionalidad de conducción autónoma de la firma estadounidense.

"FSD Supervised ahora aprobado en Croacia. El despliegue comenzará pronto", ha informado Tesla este martes a través de su cuenta de X, a la espera de conocerse más detalles por parte del ministerio del ramo en Croacia.

Tesla FSD Supervised es un sistema de asistencia al conductor SAE Nivel 2 (automatización parcial de la conducción). El conductor debe permanecer totalmente concentrado en la conducción en todo momento, supervisar continuamente el funcionamiento del sistema y estar preparado para tomar el control inmediatamente cuando sea necesario. La responsabilidad de operar el vehículo recae enteramente en el conductor.

Recientemente, Tesla ha defendido las ventajas de la aprobación regulatoria en Europa de su sistema de conducción automatizada total (supervisada), apoyándose en argumentos de seguridad y en el número de horas de pruebas realizadas en las distintas carreteras europeas, incluidas las de España.

Por el momento, el sistema se encuentra a la espera de una votación en el marco del Comité Técnico de Vehículos de Motor, formado por distintos representantes de los países miembros de la Unión Europea y de la Comisión Europea, que se reunirá el 6 de octubre para abordar este y otros asuntos del sector automovilístico, con dicha propuesta por parte de Países Bajos sobre la mesa.

Si bien, en dicha reunión sólo se debatirá sobre este sistema, sin procederse a una votación sobre esta cuestión para su aprobación en el conjunto de la Unión Europea. Varios países como la República Checa han sealado que están dispuestos a apoyar los esfuerzos europeos para establecer un marco europeo armonizado para el uso del sistema FSD.