CSIF lamenta la falta de propuestas de la dirección de Renault en la negociación del convenio

Archivo - Logo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). - CSIF - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado este jueves su insatisfacción ante la falta de propuestas por parte de la dirección de Renault en el arranque de la negociación del nuevo convenio laboral de la compañía.

En concreto, este jueves se ha celebrado la primera reunión de la plataforma sindical conjunta (integrada por CSIF, UGT, CCOO, SCP y CGT) con la empresa Renault España, para abordar la negociación del nuevo convenio colectivo.

Tras el encuentro, las organizaciones sindicales coinciden en calificar de "nulo" el contenido aportado por la empresa en esta primera toma de contacto. CSIF considera "una falta de respeto a la plantilla" por parte de la dirección afirmar que su posición está muy alejada de un posible acuerdo de futuro, sin haber presentado aún su propuesta de negociación del convenio.

La representación de los trabajadores reclama un convenio con una vigencia de tres años (2026-2028) que dé estabilidad a la plantilla y permita consolidar derechos laborales y salariales, en un contexto de transformación del sector de la automoción.

Uno de los ejes centrales de los sindicatos es el plan de futuro industrial, con la exigencia de adjudicaciones efectivas de nuevos productos que garanticen la continuidad de la actividad en las factorías de Renault en España, así como en el centro de I+D+i y la sede de Madrid. Los sindicatos reclaman además inversiones suficientes para adaptar las plantas a las nuevas exigencias normativas, tecnológicas y de mercado.

SUBIDA SALARIAL ANUAL, PLUS DE ANTIGÜEDAD Y EMPLEO ESTABLE

En el ámbito salarial, la plataforma plantea una subida anual del IPC más un 3%, con cláusula de revisión al alza para evitar pérdidas de poder adquisitivo. También se propone mejorar de forma significativa las primas ligadas a resultados y contribución individual, una paga de beneficios vinculada a los resultados del grupo, una paga de 500 euros a la firma del convenio y la recuperación del plus de antigüedad.

A ello se suma el incremento del valor de los pluses, la mejora de las horas extra, nuevos complementos para el trabajo en cadena y turnos, y una actualización de las categorías y ascensos profesionales.

La defensa del empleo estable es otro de los pilares de la plataforma sindical, que reclama un mínimo de 150 transformaciones anuales en contratos indefinidos, medidas de rejuvenecimiento de la plantilla mediante jubilaciones parciales con contrato relevo, la regularización de personal atípico y la limitación del uso de ETT (Empresas de Trabajo Temporal) y de ingeniería externa en trabajos estructurales de Renault.

CSIF subraya que esta plataforma conjunta "responde a las necesidades reales de la plantilla y a los retos industriales de Renault". En palabras de CSIF, "no se puede hablar de competitividad sin empleo estable, salarios dignos y unas condiciones de trabajo que protejan la salud y la conciliación de los trabajadores y trabajadoras".

La próxima reunión de la comisión negociadora está prevista para el 12 de febrero, fecha en la que la empresa automotriz presentará su propuesta a los sindicatos.