Cupra abre los pedidos del nuevo Tavascan, con actualizaciones de tecnología, diseño y entretenimiento

Detalles del interior del renovado Cupra Tavascan - CUPRA

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Cupra ha abierto los pedidos de su renovado Tavascan, , que se actualiza a nivel de diseño, tecnología de info-entretenimiento y opciones mecánicas, disponible por un precio de 34.830 (desde 31.455 euros, incluyendo descuentos de la marca y la ayuda estatal del Plan Auto+).

Esta renovación introduce de forma simultánea un paquete de diseño denominado Black Edition para quienes buscan otro nivel de distinción estética, así como una nueva variante de motorización y batería que democratiza el acceso al modelo "más emocional y vanguardista" de la compañía.

La oferta del Tavascan en España crece con la incorporación de una variante mecánica que se sitúa como el nuevo escalón de acceso a la familia eléctrica. Se trata de la versión equipada con un motor eléctrico en el eje posterior que desarrolla una potencia de 140 kW (190 CV), el cual se nutre de la energía almacenada en una compacta batería de 58 kWh de capacidad neta.

El precio de la variante de acceso de 140 kW (190 CV) es de 34.830 euros, con descuentos de la marca aplicados y, con la ayuda del Plan Auto+ descontada, se podrá elegir desde 31.455 euros.

Por encima de esta variante se mantienen las ya conocidas y prestacionales mecánicas. La versión Endurance de propulsión trasera con 210 kW (286 CV) y batería de 77 kWh (que homologa hasta 557 km de autonomía), y la prestacional variante Tavascan VZ, de tracción Dual a las cuatro ruedas --gracias a sus dos motores eléctricos, uno en cada eje-- que entrega 250 kW (340 CV) de potencia total y 545 Nm de par.

Todas las versiones de batería, ya sea la de acceso de química LFP y 58 kWh de capacidad neta, o la de mayor tamaño de NMC con 77 kWh, permiten carga en corriente alterna y en corriente continua --la primera con una potencia máxima de carga de 105 kW y la segunda hasta 135 kW--, alcanzando del 10 al 80% de la carga en menos de media hora.

EVOLUCIÓN DIGITAL E INTERACCIÓN INTUITIVA ORIENTADA AL CONDUCTOR

El habitáculo del nuevo Cupra Tavascan da un importante salto cualitativo hacia adelante en materia de digitalización y ergonomía de control. El conductor se sitúa ahora frente a un cuadro de mandos Digital Cockpit de mayor tamaño que alcanza las 10,25 pulgadas, ofreciendo gráficos específicos en alta resolución, una lectura más nítida de los datos de viaje y una mayor capacidad de personalización de las pantallas. Asimismo, integra nuevas salidas de aire eléctricas que se activan incluso antes de que el conductor entre en el habitáculo.

El despliegue interior se completa con una renovada zona visible para colocar el smartphone con cargador por inducción, así como carga rápida de 45 W, tanto en las plazas delanteras como en las traseras, mediante cable USB tipo C.

Cabe destacar también una paleta de colores de carrocería que se enriquece con el nuevo tono Dark Void, que se une al Atacama Desert, White Silver, Basalt Grey, Tavascan Blue y la pintura mate Century Bonze Matt.

Presidiendo el centro del salpicadero, se encuentra la generosa pantalla táctil del sistema de info-entretenimiento de 15 pulgadas de serie, que estrena un innovador sistema operativo basado en Android.

La funcionalidad y el control del vehículo por parte del conductor mejoran de forma notable con la introducción de un nuevo volante equipado con botones físicos tradicionales en sustitución de las superficies táctiles anteriores.

El volante incorpora además mandos satélites para la selección rápida de los perfiles de conducción y activa funciones de alto rendimiento diseñadas para los entusiastas de las altas prestaciones, como el sistema Launch Control, que pasa a formar parte del equipamiento de serie en todas las variantes equipadas con motores Endurance y VZ, asegurando salidas fulgurantes desde parado con la máxima capacidad de tracción disponible sobre el asfalto.

Asimismo, la seguridad y la comodidad de estacionamiento dan un vuelco con la actualización de los asistentes de conducción (ADAS). El sistema inteligente Reversing Park Assist integra ahora la función de aparcamiento memorizado, un asistente de guiado de última generación capaz de aprender y almacenar de forma autónoma trayectos y maniobras de estacionamiento frecuentes de hasta 50 metros en espacios privados o garajes comunitarios para repetirlos de manera 100% automatizada.