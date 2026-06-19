Cupra abre pedidos para el Tavascan con nuevas versiones de acceso y Black Edition, desde 38.530 euros - CUPRA

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha anunciado la apertura de pedidos de la renovada gama del Tavascan, el SUV coupé 100% eléctrico de la marca premium española que incorpora una nueva versión de acceso, el acabado exclusivo Black Edition y diversas mejoras tecnológicas orientadas a reforzar la experiencia de conducción, la conectividad y la seguridad.

La principal novedad de la gama es la introducción de una variante de entrada equipada con un motor eléctrico de 140 kW (190 CV) y una batería de 58 kWh, que homologa una autonomía de hasta 441 kilómetros. Esta versión estará disponible desde 38.530 euros al contado (31.455 euros, incluyendo los descuentos de la marca y las ayudas contempladas en el Plan Auto+).

NUEVO ACABADO 'BLACK EDITION'

Por otro lado, la firma incorpora el nuevo paquete Black Edition, asociado exclusivamente al acabado 'Adrenaline', cuya producción de esta edición especial comenzará durante el verano.

Esta edición destaca por una estética oscurecida gracias al color de carrocería 'negro midnight', elementos exteriores en negro brillante y llantas de aleación de 21 pulgadas en negro mate. En el interior, incluye materiales específicos y asientos deportivos 'bucket' tapizados con tejido sostenible 'Dinámica'.

El Black Edition podrá combinarse con la versión 'Endurance' de tracción trasera y 210 kW (286 CV), así como con la variante 'VZ' de doble motor y 250 kW (340 CV), ambas equipadas con batería de 77 kWh y una autonomía máxima de 527 y 557 kilómetrosm respectivamente.

En cuanto a precios, el Tavascan Endurance Adrenaline Black Edition parte de 44.260 euros con los descuentos de la marca aplicados, cifra que puede reducirse hasta 40.885 euros con las ayudas estatales.

En el caso de no adquirir esta configuración especial, los precios del Tavascan en las versiones Endurance y VZ están disponibles al contado desde los 43.500 y 51.070 euros.

UN TAVASCAN MÁS TECNOLÓGICO

La actualización también incorpora mejoras en el apartado tecnológico. Entre ellas destacan un nuevo cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, una pantalla central de infoentretenimiento de 15 pulgadas con sistema operativo basado en Android, nuevos controles físicos en el volante y la incorporación de Launch Control de serie en las versiones Endurance y VZ.

Asimismo, Cupra introduce el sistema 'One Pedal Driving', que permite gestionar aceleración y frenada regenerativa utilizando únicamente el pedal derecho, además de nuevas funcionalidades como la llave digital Mobile Device Key y la tecnología de carga bidireccional V2L, capaz de suministrar energía a dispositivos externos.

En materia de seguridad, el SUV eléctrico incorpora nuevas funciones de asistencia a la conducción, como el aparcamiento memorizado, mejoras en el Emergency Assist, un sistema avanzado de detección de distracciones y la evolución del Travel Assist, que ahora utiliza datos en la nube para optimizar el control longitudinal y adaptar la velocidad en función del entorno.