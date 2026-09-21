Cupra amplía el Raval con una versión Endurance de 210 CV y más autonomía, desde 35.010 euros en España

Cupra amplía al Raval con una versión Endurance de 210 CV y más autonomía, desde 35.010 euros en España - CUPRA

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha anunciado la ampliación de gama en el Raval, su nuevo urbano 100% eléctrico diseñado, desarrollado y fabricado en España, con la versión 'Endurance', la variante más 'callejera' del modelo con una autonomía homologada de hasta 446 kilómetros, con un precio desde 35.010 euros al contado (antes de ayudas Plan Auto+) o desde 25.490 euros aplicando descuentos de marca, financiación y el Plan Auto+.

Cupra señala además que el comprador puede beneficiarse de hasta 3.000 euros adicionales mediante la deducción del 15% en el IRPF y de otros 1.000 euros vinculados al certificado de eficiencia CAES.

La gama Raval se completa actualmente con el Raval Plus de 135 CV, equipado con una batería LFP de 37 kWh y 328 kilómetros de autonomía desde 29.530 euros al contado (antes de ayudas del Plan Auto+) y el Raval VZ de 226 CV (desde 39.070 euros), orientado a quienes buscan un comportamiento más deportivo y que puede alcanzar hasta 387 kilómetros (439 km con neumáticos específicos).

En detalle, la variante Endurance incorpora un motor eléctrico delantero de 155 kW (210 CV) que le hacen tener más prestaciones que la edición de acceso Raval Plus (135 CV y batería de 37 kWh), aunque algo inferiores a la tope de gama 'VZ' que dispone de 226 CV de potencia asociado a una misma batería de 52 kWh netos con tecnología NMC.

URBANO, DEPORTIVO Y APTO PARA LA CIUDAD Y LA CARRETERA

Con esta configuración, la terminación Endurance del Raval alcanza los 446 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP, una cifra que, según Cupra, permite utilizar el vehículo tanto en desplazamientos urbanos como en trayectos interurbanos y escapadas de fin de semana ya que superará los 300 kilómetros en una conducción exclusivamente en carretera.

En cuanto a prestaciones, el Raval Endurance acelera de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos, mientras que necesita solo 3,1 segundos para pasar de 0 a 50 km/h. Las recuperaciones también son uno de sus puntos fuertes, con un registro de 4,2 segundos en el 80-120 km/h. La velocidad máxima está limitada electrónicamente a 160 km/h.

El sistema eléctrico admite cargas de hasta 105 kW en corriente continua, de modo que puede pasar del 10% al 80% de batería en aproximadamente 24 minutos en condiciones óptimas, según especifica la compañía. En corriente alterna soporta hasta 11 kW y permite completar una carga del 0 al 100% en unas 5 horas y 30 minutos.

CONSUMOS PROMETEDORES

Más allá de las cifras de potencia, uno de los elementos diferenciadores del Raval es su puesta a punto. El modelo utiliza la arquitectura MEB+ del Grupo Volkswagen, pero CUPRA ha realizado una configuración específica del chasis, con una carrocería 15 milímetros más baja, vías ensanchadas en 10 milímetros, suspensión específica y una dirección más directa y precisa.

Así, Cupra homologa un consumo medio en esta gama entre los 13,6-14,8 kWh/100, cifras bastante interesantes dentro del mercado y también en comparativa con otros modelos competidores con el Raval.

En cuanto a ayudas a la conducción, el Raval Endurance incorpora además de serie el CUPRA Drive Profile, suspensión deportiva, ESC Sport, cuatro frenos de disco, frenada regenerativa con función One-Pedal-Driving y levas de regeneración situadas detrás del volante.

DISEÑO VIBRANTE, PERO CON ESPACIO PARA VIAJAR

Con sus 4,05 metros de longitud, el Raval está pensado para desenvolverse con facilidad en ciudad, aunque su planteamiento pretende ir más allá del uso urbano. Uno de los elementos más destacados del nuevo Raval es su diseño exterior. El modelo incorpora ópticas Matrix LED, pilotos traseros unidos por una fina firma lumínica, el frontal clásico en forma de tiburón de la firma Cupra, el logotipo iluminado tanto en la delantera como trasera y una estética general claramente enfocada al público joven y urbano.

Al volante, se descubre un claro enfoque hacia el conductor y una posición deportiva reforzada por los asientos de estilo deportivo 'Cup Bucket'. La batería situada en el suelo permite optimizar la distribución de pesos y liberar espacio en el habitáculo, mientras que el maletero alcanza los 441 litros.

En el interior, el modelo apuesta por una configuración claramente orientada al conductor, con una pantalla central de 12,9 pulgadas, Digital Cockpit de 10,25 pulgadas y controles físicos en el volante. El sistema multimedia utiliza un sistema operativo basado en Android y permite acceder a aplicaciones y servicios digitales.

El equipamiento de serie del Endurance incluye, entre otros elementos, faros Full LED, pilotos traseros conectados 'coast-to-coast' con el logotipo iluminado, llantas de 18 pulgadas, asientos Sport con tapicería 100% reciclada, volante deportivo con botones satélite y levas de regeneración.

La oferta tecnológica puede ampliarse mediante diferentes paquetes. Entre ellos se encuentran el 'Edge Pack', con cámara trasera, acceso y arranque sin llave, llaves digitales y sistemas V2L y V2H; el 'Drive Pack', que incorpora Travel Assist 3.0, cámara de 360 grados y asistente inteligente de aparcamiento; y el 'Light & Sound Pack', que añade iluminación ambiental y un equipo de sonido Sennheiser de 475 vatios.