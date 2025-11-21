Cupra Formentor e-Hybrid: tecnología híbrida enchufable y 204 CV de potencia desde 42.280 euros

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cupra Formentor es el primer modelo fabricado en España de la marca que se 'cuela' entre los diez híbridos enchufables (PHEV) más vendidos en el país, en concreto, en octava posición con 3.301 unidades contabilizadas en este mercado hasta octubre, logrando un crecimiento del 21% respecto al año pasado.

En lo que va de año, el Cupra Formentor, que cuenta con variedad de motorizaciones --gasolina, diesel, híbrido e híbrido enchufable--, es el modelo más popular de la marca con un total de 8.005 ventas.

El Cupra Formentor combina en su interior con un motor de gasolina 1.5 TSI de 150 CV de potencia con otro eléctrico de 85 kW (116 CV) que permiten una potencia combinada de 150 kW (204 CV) y una batería de 19,7 kWh de capacidad útil. Además, cuenta con transmisión delantera automática de seis marchas y dos mapas motor desde el modo eléctrico, ideal para la conducción urbana, y la versión híbrida, pensada para viajes más largos.

Gracias a esta combinación, la autonomía 100% eléctrica homologada permite hasta 124 kilómetros --séptimo SUV PHEV en España con más autonomía-- que le permiten tener la etiqueta '0' de la DGT, mientras que la combinada aumenta 600 km más gracias al tanque de 40 litros. Por su parte, la aceleración de 0 a 100 km/h se consigue en 7,9 segundos, pudiendo llegar a 210 km/h como velocidad máxima.

En conducción eléctrica, presenta un ciclo combinado de unos 14 kWh/100 km y un consumo eléctrico de 1,6 l/100 km. No obstante, cuando la conducción es híbrida el consumo promedio ronda los 6,5 l/100 km.

En cuanto a los tiempos de recarga, este modelo admite carga rápida en un cargador público de hasta 50 kW en corriente continua, pudiéndose completar su carga en menos de media hora. Mientras, con el cargador doméstico de hasta 2,7 kWh, el tiempo de carga hasta el 80% de la batería se completa en unas seis horas.

UN PRECIO DESDE 41.690 EUROS EN ESPAÑA

El precio para el Cupra Formentor parte desde 42.280 euros en España (precio antes de descuentos de la marca y sin incluir ayudas gubernamentales) en la versión de 150 kW (204 CV) de potencia y con sus acabados de serie.

Mientras, la versión más exclusiva de este modelo, el Formentor VZ, con tecnología también híbrida enchufable de 200 kW (272 CV) de potencia está disponible en el mercado nacional desde 52.960 euros.

UN MODELO ELEGANTE Y DEPORTIVO

Cupra Formentor presenta el ADN del nuevo lenguaje de diseño exterior de la marca, con el frontal en forma de nariz de tiburón, el emblema de la compañía sobre el capó, los faros Matrix LED triangulares (opcional) y el logotipo CUPRA iluminado e integrado en el centro de la luz LED trasera de serie. En la parte trasera, el logo iluminado se sitúa en el centro del portón, acompañado de una nueva firma de luz en la que se repite el motivo triangular.

En el frontal, la firma lumínica delantera pasa a estar compuesta por tres triángulos que dejan un hueco central para la luz principal figurando el logo de Cupra. La parrilla diversificada en varios cortes ofrecen ese carácter deportivo al vehículo.

En cuanto a tonalidades de color, existen hasta nueve variantes desde el 'Azul Fiord' con terminación satinada de serie hasta hasta la versión 'Gris Magnetic' que se incluye por primera vez en este modelo. Los acabados de color salvo el de serie tienen un sobrecoste entre los 700 y 2.000 euros.

Igualmente, viene equipado de serie con llantas de aleación ligera de 18 pulgadas, aunque existen cuatro acabados en llantas con la pulgada inicial y hasta dos modelos de 19 pulgadas que se pueden incluir a este SUV compacto (el precio entre los 600 y 1.500 euros). Su maletero tiene capacidad de 345 litros, una capacidad menor que las versiones de combustión.

En su interior, el Cupra Formentor PHEV se actualiza con una pantalla central de 12,9 pulgadas. En la parte inferior de la pantalla hay una barra de acceso rápido dedicada a la climatización, que permanece visible en todo momento y permite ajustar la temperatura sin cambiar de menú. Además, desde la pantalla se dirige el modo de conducción eléctrica o híbrida y no se gestiona ni desde el volante o en la consola central.

También se ha renovado el cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, que estrena nuevos gráficos y un modo específico para el sistema híbrido, ofreciendo una lectura más clara a la hora de la conducción. Desde los botones del volante se modifican estos gráficos e incluso se cambian los modos de conducción o se arranca el vehículo.

Por último, viene equipado por tapicería de serie aunque en catálogo de extras están disponibles los 'asientos bucket' con estilo más deportivo, el techo solar con apertura electrónica, algunos paquetes de asistentes a la conducción extra o el equipo de sonido inmersivo de Sennheiser.