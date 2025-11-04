El Cupra Formentor, único coche fabricado en España en el 'top 10' de híbridos enchufables

Archivo - El Cupra Formentor, único coche fabricado en España que está en el 'top 10' de híbridos enchufables. - SEAT - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cupra Formentor es el único modelo fabricado en España que se 'cuela' entre los diez híbridos enchufables (PHEV) más vendidos en el país, en concreto, en octava posición con 3.301 unidades contabilizadas en este mercado hasta octubre, logrando un crecimiento del 21% respecto al año pasado.

El Formentor, con 929 matriculaciones en el pasado mes de octubre (483 unidades en su edición híbrida enchufable), fue el modelo con más ventas de la compañía española perteneciente al grupo Volkswagen, por delante del Cupra León (919) o el Cupra Terramar (605), en sus respectivas motorizaciones.

Así, en lo que va de año, el Cupra Formentor, que cuenta con variedad de motorizaciones --gasolina, diesel, híbrido e híbrido enchufable-- es el modelo más popular de la marca con un total de 8.005 ventas (un 16% menos que a finales de octubre de 2024), por delante del Cupra León (7.158 unidades, un 7,3% más) y el Terramar (4.786)

SEAT DOMINA A CUPRA EN ESPAÑA

Seat, la marca hermana de Cupra, le saca más de 30.000 entregas de diferencia entre enero y octubre en el mercado español, con 55.498 ventas (4.992 en octubre, un 7,5% más en valores interanuales), un 5% más sobre los datos acumulados a octubre de 2024 y que convierten a la empresa española en la cuarta más popular de todo el mercado.

Estos datos vienen impulsados por las ventas del Seat Ibiza (19.182) y del Seat Arona (17.672), primer y segundo modelo más vendidos en el mercado de gasolina.

Por su parte, las ventas de Cupra en España han crecido un 19% hasta el pasado mes de octubre con 21.840 operaciones registradas hasta el momento. En octubre, la marca 'premium' de Seat logró subir un 30% sus entregas hasta totalizar 1.972 matriculaciones.

CUPRA DOBLEGA A SEAT EN EUROPA

Sin embargo, en la Unión Europea, es Cupra la que ha logrado más ventas que Seat en los nueve primeros meses del año (últimos datos registrados por la patronal europea ACEA), con un volumen de ventas en el conjunto de Europa de 186.350 unidades, lo que representa una fuerte progresión del 40,7% en comparación con un año antes. Cupra, además, obtuvo unos datos muy positivos en el pasado mes de septiembre con un auge de sus ventas en el mercado de la Unión del 56% y unos registros de 18.796 unidades.

Este dato positivo contrasta con el volumen de Seat, que recorta en un 18% sus ventas hasta septiembre en el mercado comunitario con 143.259 ventas, a más de 40.000 coches de distancia de Cupra. En el mes de septiembre, Seat matriculó 14.548 vehículos, con un leve descenso del 2,4% sobre el mismo mes en 2024.