Cupra prevé llegar al millón de ventas este año y considera "clave" lanzar el Cupra Raval

Haupt afirma que la construcción de la fábrica de baterías en Martorell (Barcelona) ya está terminada

MÚNICH (ALEMANIA), 10 (EUROPA PRESS)

El CEO interino de Seat y Cupra, Markus Haupt, prevé que la firma alcance el millón de ventas antes de 2026, con siete años de historia, y considera "clave" para la estrategia de crecimiento el lanzamiento del Cupra Raval, primer eléctrico urbano de Grupo Volkswagen que empezará a fabricarse en Martorell (Barcelona) en el primer trimestre de 2026.

Lo ha dicho en una entrevista a Europa Press en el marco del IAA Mobility Summit 2025, que se celebra del 8 al 14 de septiembre en el Messe München de Múnich (Alemania), donde han presentado un Cupra Raval camuflado y el 'Cupra Tindaya showcar'.

"La llegada del coche eléctrico supone una transformación tecnológica para nuestra fábrica con instalaciones de producción completamente nuevas, con automatizaciones, con inteligencia artificial, y mucho más que eso", ha detallado Haupt.

También ha destacado el proyecto 'Future: Fast Forward', liderado por Seat y con una inversión de 10.000 millones de euros para transformar a España en un 'hub' europeo de la electromovilidad, en colaboración con más de 50 socios.

"Es mucho más que un proyecto automovilístico, ya que es la mayor inversión industrial hecha en la historia de España. De esos 10.000 millones, 3.000 van directos e invertidos en Seat, más 300 que estamos invirtiendo en la fábrica de ensamblaje de baterías", ha puntualizado Haupt.

FÁBRICA DE BATERÍAS

El objetivo de este proyecto es electrificar las fábricas de Martorell y Pamplona para fabricar coches de distintas marcas de Grupo Volkswagen y la creación de un ecosistema de baterías para coches eléctricos en España.

En este sentido, destaca la nueva fábrica de baterías en Martorell, que está previsto que suponga la creación de 500 puestos de trabajo: "A nivel infraestructural la construcción está terminada y estamos poniendo a punto las líneas que van a fabricar las baterías", ha apuntado Haupt.

PROGRAMA DE FORMACIÓN

Ha añadido que paralelamente se ha creado el programa de formación "más ambicioso de la historia" de Seat y Cupra, con más de 600.000 horas de formación.

"Nunca ha habido un programa parecido y todo ello va perfectamente ligado a los 'timings' del proyecto", ha subrayado el CEO interino de Seat y Cupra.