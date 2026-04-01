El Cupra Raval protagoniza la agenda de abril en Cupra City Garage Madrid

Tres hombres posando con un Cupra Raval - CUPRA

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cupra Raval, el tercer modelo 100% eléctrico de la gama de la marca española y en el primer modelo del proyecto Electric Urban Car Family dentro del Grupo Volkswagen, será el gran protagonista de la agenda de abril en el Cupra City Garage Madrid.

Durante todo el mes, el Garage acogerá diferentes activaciones en torno a este nuevo modelo, que representa el compromiso de la marca con "una electrificación más accesible y con una experiencia de conducción pensada para el entorno urbano contemporáneo", informa la firma automovilística en un comunicado este miércoles.

La agenda también incluye una nueva edición del 'Cupra Running Tribe: Beyond Rebel, Raval', que tendrá lugar el 11 de abril y propone recorridos de 6 y 8 kilómetros por la ciudad, con el apoyo de Isdin, Amazonia, Vichy Catalan, YoPro y Hyperice.

Volverán las sesiones musicales con Bea Pelea y Womar; las presentaciones de los libros 'El cerebro necesita abrazos', de Ana Asensio, y '¿Cómo estás?', del doctor Javier Quintero, en el marco de la Healthy Week de Seat&Cupra.

Asimismo, este mes se celebrará una nueva edición de Sábado Eléctrico; la celebración de La Noche de los Libros en colaboración con Ocho y Medio; y el encuentro 'Laberintos del sector. ¿Quién sostiene el arte?', junto a Artepreneur.