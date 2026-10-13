Dacia abre los pedidos del Striker, su nuevo crossover híbrido del segmento C, desde 22.720 euros - DACIA

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dacia ha abierto este martes los pedidos en España de su nuevo Striker, un crossover del segmento C que combina características de SUV, berlina y familiar, con un precio de partida de 22.720 euros. El modelo amplía la oferta electrificada de la marca con tres motorizaciones y cuatro niveles de acabado.

Con una longitud de 4,62 metros, el Striker busca ofrecer una alternativa a los SUV tradicionales mediante una carrocería más baja y aerodinámica, sin renunciar a una altura libre al suelo de hasta 20 centímetros en las versiones de tracción integral y de 19 centímetros en las de tracción delantera. Su altura no supera los 1,53 metros.

El modelo se enmarca en el plan estratégico de Dacia para 2030, con el que la compañía pretende aumentar el peso del segmento C del 20% al 33% de sus ventas totales.

TRES MOTORIZACIONES EN LA GAMA

La gama mecánica está compuesta por tres opciones. La primera es el mild hybrid-G 140, que combina tecnología híbrida con un sistema de bicarburación de gasolina y GLP, asociado a una caja de cambios manual.

Por encima se sitúa el hybrid 155, un híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina de cuatro cilindros y 1,8 litros, con 109 caballos, y dos motores eléctricos. Esta versión homologa un consumo de 4,2 litros a los 100 kilómetros y unas emisiones de CO2 desde 95 gramos por kilómetro.

La tercera alternativa es el hybrid 150 4x4, con tracción integral y cinco modos de conducción específicos para circular por terrenos difíciles.

Dacia destaca el coste total de propiedad del Striker, que atribuye a su eficiencia, su diseño aerodinámico y un peso de partida de alrededor de 1.400 kilogramos, en función de la motorización y el equipamiento.

MALETERO DE HASTA 600 LITROS Y PANTALLA DE 10,1 PULGADAS

El habitáculo está diseñado para acomodar a cinco pasajeros y cuenta con un maletero de hasta 600 litros. Entre sus soluciones prácticas figuran un suelo modular dividido en tres partes, un cubreequipajes de dos secciones y el sistema 'easy fold' para abatir los asientos traseros.

En el apartado tecnológico, toda la gama incorpora una pantalla táctil central de 10,1 pulgadas, acompañada de un cuadro de instrumentos digital 'LightVisio' de siete pulgadas que muestra información esencial para la conducción. El equipamiento incluye también distintos sistemas de asistencia a la conducción y, por primera vez en la marca, la función 'autohold', que mantiene el vehículo detenido sin necesidad de que el conductor continúe pisando el freno.

Según el acabado, el Striker puede equipar techo panorámico de cristal, portón trasero eléctrico con apertura manos libres, navegación conectada, cargador inalámbrico para teléfonos móviles y asientos delanteros y volante calefactables.

PRECIOS DESDE MENOS DE 25.000 EUROS

La gama completa se estructura en cuatro acabados: 'Essential', 'Expression', 'Extreme' y 'Journey'. La versión de acceso, 'Essential', se ofrece con el motor mild hybrid-G 140 desde 22.720 euros, mientras que el mismo propulsor asociado al acabado 'Expression' parte de 24.320 euros.

El Striker hybrid 155 está disponible con el acabado 'Expression' desde 26.820 euros y con el 'Journey' desde 28.820 euros. Por su parte, la variante hybrid 150 4x4 se comercializa exclusivamente con el acabado 'Extreme', con un precio de partida de 30.140 euros.

El acabado 'Essential' incluye llantas de acero de 17 pulgadas, climatización manual, cámara de visión trasera y conectividad para teléfonos inteligentes. El expression añade, entre otros elementos, llantas de aleación, climatización automática bizona y freno de estacionamiento automático.

El 'Extreme', orientado a un uso al aire libre, incorpora llantas de aleación de 18 pulgadas, techo panorámico fijo y control de descenso de pendientes. Finalmente, el 'Journey' prioriza el confort en los desplazamientos con elementos como el portón trasero eléctrico, el asiento del conductor con regulación eléctrica y el sistema de navegación conectada.