Dacia acelera la electrificación del Sandero con el estreno del motor Hybrid 155

Dacia Sandero - DACIA

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dacia ha abierto este miércoles los pedidos del Sandero con motor Hybrid 155, el primer motor híbrido que incorpora este emblemático modelo, cuyas primeras unidades llegarán a la red oficial Dacia después del verano.

El corazón de esta revolución es la tecnología 'Made in Spain', liderada por el nuevo motor hybrid 155, que eleva el estándar de eficiencia prestacional gracias a una gestión energética optimizada, capaz de maximizar el tiempo de conducción en modo eléctrico en ciudad.

La motorización hybrid 155 forma parte del auge de la hibridación dentro de la marca Dacia. Tras introducir la tecnología híbrida autorrecargable en la gama Jogger en 2023 y extenderla a Duster en 2024, Bigster abrió un nuevo capítulo el año pasado con esta mecánica que, posteriormente, se ha introducido también en las nuevas generaciones de Duster y Jogger.

Al ofrecer esta tecnología en los nuevos Sandero y Sandero Stepway, Dacia propone el vehículo híbrido más accesible del mercado, disponible desde 19.890 euros en su versión berlina y desde 21.290 euros con el acabado Stepway.

Esta tecnología está compuesta por un motor de gasolina de 1.8 litros con 4 cilindros y 109 CV, dos motores eléctricos (un bloque de 50 CV y un arrancador/generador de alta tensión), una batería de 1,4 kWh (230 V) y una caja de cambios automática electrificada.

Dicha transmisión cuenta con 4 marchas dedicadas al bloque térmico y otras dos destinadas al eléctrico, una combinación posible gracias a la ausencia de embrague.

La frenada regenerativa, sumada a la alta capacidad de recuperación de energía de la batería y la eficiencia de la caja de cambios, permite realizar hasta un 80% del tiempo de conducción urbana en modo totalmente eléctrico. Además, el arranque se efectúa sistemáticamente en modo 100% eléctrico.

Gracias a la nueva oferta hybrid 155, Sandero y Sandero Stepway tienen un consumo combinado de combustible de solo 4,2 y 4,4 l/100 km respectivamente, con unas emisiones de CO2 de tan solo 96 y 100 g/km.