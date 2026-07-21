Archivo - Dacia nombra a John Cleworth nuevo director de Rendimiento de Producto a partir de septiembre - YVES FORESTIER - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dacia ha nombrado a John Cleworth nuevo director de Rendimiento de Producto de la marca, cargo que asumirá a partir del próximo 1 de septiembre y desde el que formará parte del comité de dirección de la compañía.

Cleworth relevará en el puesto a Sandra Gomez, quien pasará a desempeñar el cargo de 'chief Product & Program officer' de Renault Group. El nuevo directivo reportará directamente a la consejera delegada de Dacia, Katrin Adt.

El ejecutivo cuenta con más de dos décadas de experiencia en Renault Group, donde ha desarrollado su trayectoria profesional en áreas como producto, marketing, ventas y estrategia de precios. Licenciado por la Essec Business School, ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad vinculados a las ventas para empresas, el desarrollo comercial y la gestión de gamas de vehículos.

Desde 2025 ejercía como vicepresidente de 'Revenue Management and Launching Operations' de la marca Renault, posición desde la que lideraba la estrategia de precios, la experiencia de marca y las operaciones de lanzamiento de nuevos vehículos, tecnologías y servicios.

La consejera delegada de Dacia, Katrin Adt, ha destacado que la incorporación de Cleworth al comité de dirección reforzará la estrategia de crecimiento de la marca.

"John ha demostrado a lo largo de su trayectoria una sólida capacidad para combinar visión estratégica, rendimiento económico y un profundo conocimiento de las expectativas de los clientes. Su experiencia en producto, ventas y gestión del valor será un activo muy valioso para respaldar la ambición de Dacia y continuar nuestra trayectoria de crecimiento sostenible", ha señalado.