Dacia nombra vicepresidetna de Estrategia, Productos y Negocio a Sandra Gómez

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dacia ha nombrado a Sandra Gómez como vicepresidenta de Estrategia, Productos y Negocio de Dacia, al tiempo que ha sido incluida en su comité de dirección, sucediendo en el puesto a Patrice Lévy-Bencheton, que se convierte en director del programa de Vehículos Comerciales Ligeros del Grupo Renault.

Gómez, que reportará directamente al consejero delegado de Dacia, Katrin Adt, será la encargada de dirigir la estrategia de Dacia y el rendimiento global de los productos de la marca, desde las fases iniciales hasta la producción en serie.

Diplomada por el Instituto Nacional Agronómico de París-Grignon, Sandra Gómez se incorporó a Renault Group y al sector de la automoción a principios de los años 2000. Cuenta con experiencia internacional dentro del Grupo, que incluye control de gestión, plan de producto y gestión de proyectos.

Comenzó su carrera en puestos de dirección económica y de rendimiento antes de ocupar varios puestos clave en Product Planning y en la dirección de programas de vehículos. Entre otros, desempeñó responsabilidades en Nissan North America, donde contribuyó a la estructuración de nuevas actividades y al desarrollo de proyectos estratégicos en el mercado norteamericano.

En noviembre de 2019, Sandra Gómez fue nombrada vicepresidenta de Alianzas del Grupo Renault. En este puesto, apoyó la implementación del plan estratégico Renaulution mediante el despliegue de una ambiciosa estrategia de colaboración y el establecimiento de importantes alianzas, en particular con Google, Qualcomm y Verkor.

Con la creación de Ampere el 1 de noviembre de 2023, asumió la responsabilidad del Plan de Producto y de los componentes de Vehículos Eléctricos y Software, antes de que sus responsabilidades se ampliaran a la Estrategia de Ampere en abril de 2025.

"Me complace enormemente dar la bienvenida a Sandra Gómez al puesto de vicepresidenta de Estrategia, Productos y Negocio de Dacia. Su experiencia en productos, su profundo conocimiento del Grupo y su experiencia en transformaciones estratégicas serán clave para impulsar el desarrollo y el rendimiento de la marca", ha afirmado el consejero delegado de Dacia.