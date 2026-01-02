El Dacia Sandero cierra 2025 como el coche más vendido en España y Toyota como la marca más popular

Archivo - Dacia Sandero - DACIA - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Dacia Sandero ha logrado posicionarse, sin sorpresas, como el coche más vendido en el conjunto del año 2025, con 38.548 unidades matriculadas al cierre del ejercicio, un 16,8% más que en 2024, según los datos publicados este viernes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Mientras Toyota, en línea con el notable desempeño mes a mes, ha logrado cerrar 2025 como la marca más popular en España, con un total de 96.290 ventas en el conjunto de los 12 meses del año, un 0,7% más que en el año anterior.

RENAULT CLIO Y MG ZS COMPLETAN EL 'TOP 3' DE 2025

Por detrás del Dacia Sandero, que se mantiene como primer modelo en ventas en España desde hace tiempo, se han situado el Renault Clio y el MG ZS como el segundo y el tercer modelo más vendidos en España en 2025, respectivamente.

El modelo de Renault alcanzó un total de 27.104 unidades matriculadas tras los doce meses del año, un 37,5% más que en el conjunto del año anterior. Mientras, MG anotó 23.731 unidades de su modelo ZS, un 16,4% más que en 2024.

El 'top 5' lo completan el Seat Ibiza y el Hyundai Tucson, con 23.201 y 21.974 unidades, respectivamente, en 2025, un 5,4% y un 1,7% más que en 2024.

La 'foto finish' de 2025 ha quedado muy ajustada en lo que se refiere al 'top 10' de vehículos más vendidos en el año, con cuatro modelos en el entorno de las 20.000 unidades matriculadas. Se trata del Toyota Corolla (20.833 unidades), el Seat Arona (20.294 unidades), el Peugeot 2008 (20.272), el Peugeot 208 (20.043 registros) y finalmente, por debajo de esta cifra, el Nissan Qashqai, con 19.556 anotaciones, que lo llevan al décimo puesto.

DACIA SANDERO CEDE EL PRIMER PUESTO EN DICIEMBRE

En cuanto a los resultados de diciembre, cabe destacar la sorpresa de que el Dacia Sandero haya bajado al tercer vehículo más vendido en el mes, por detrás del Renault Clio, que alcanza la primera posición (con 3.857 unidades, un 78,5% más que en diciembre de 2024) y del Hyundai Tucson, que experimenta una subida del 29,2% interanual, hasta las 3.133 unidades matriculadas.

El 'top 5' de diciembre lo completan el Seat Ibiza (1.942 unidades, un 11,4% menos) y el Toyota C-HR (1.852 unidades, un 34,3% menos).

TOYOTA, RENAULT Y VOLKSWAGEN, LAS MARCAS MÁS VENDIDAS

El 'top 3' de las marcas más vendidas en 2025 lo conforman junto a Toyota, Renault, con 83.308 ventas (un 29,7% más); y Volkswagen, con 76.545 unidades (un 14,4% más). El 'top 5' lo cierran Hyundai y Seat, con 68.568 y 66.142 ventas, respectivamente.

En el ranking de diciembre, Toyota alcanza 7.446 unidades en el mercado nacional, lo que le sitúa en la tercera posición del mes, por detrás de Hyundai (9.507 matriculaciones) y de Renault (8.305). En el 'top 5', Volkswagen cae al cuarto puesto, con 7.040 ventas, mientras que Seat se queda en quinto puesto, con 5.538 matriculaciones.

La clasificación de las 10 marcas más populares en 2025 en España la completan, por este orden, Dacia (65.788 unidades), Kia (61.708 unidades), Peugeot (57.142 unidades), Mercedes (50.721 unidades) y BMW, que le arrebata este puesto a MG por apenas unas anotaciones, hasta llegar a 45.867 unidades.