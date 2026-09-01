Archivo - El Dacia Sandero consolida su liderazgo en España pese a caer un 4,7% en agosto - DACIA - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Dacia Sandero ha vuelto a hacerse en agosto con el liderato de automóviles más vendidos, con 2.037 unidades matriculadas en el octavo mes del año, lo que se traduce en un 4,7% menos que hace un año, según los datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Pese a ello, el modelo del Grupo Renault apunta a revalidar el título de coche más comprado en el año, registro que ostenta desde los últimos 12 años en España, tras sumar 23.769 comercializaciones hasta agosto. Pese a suponer un 6,1% menos de registros, el popular turismo se sitúa muy por delante de los siguientes más vendidos.

Toyota logra situar hasta cuatro modelos en el 'top 10' en el octavo mes del año, con el Corolla sorprendiendo en agosto con la posición del ranking. En concreto, ha sumado 1.762 matriculaciones (+1,26%) que le permiten ser el tercer modelo en el acumulado anual con untotal de 17.119 operaciones (+14,2%).

La tercera posición la ha ocupado el Toyota Yaris, un modelo que ha tenido muy buena acogida en agosto con un total de 1.705 unidades, un 67% más en términos interanuales.

Por otro lado, en la cuarta posición del mes se ha vuelto a situar el Seat Ibiza, que ha sumado 19.837 matriculaciones en el intervalo enero-agosto y le permiten ser el segundo modelo más buscado entre los clientes españoles, con un fuerte avance del 27% sobre sus cifras de hace un año. Este incremento se ha apoya fundamentalmente en el fuerte rendimiento del modelo en el último mes con 1.530 registros, lo que se traduce en un 29% más que hace un año.

Completan el 'top 10' de agosto, el Seat Arona (1.330), el MG ZS con 1.319 unidades --volviendo a ser el vehículo de procedencia china más comprado--, el Toyota C-HR con 1.244 entregas, el Hyundai Tucson con 1.167 registros, el BYD Atto 2 con 1.157 ventas y el Toyota Yaris Cross que cierra la tabla de los diez primeros con 1.134 comercializaciones.

En el acumulado del año, el 'top 5' lo conforman, además del Dacia Sandero y el Seat Ibiza, el Toyota Corolla y el Toyota C-HR (17.119 unidades, +26,5%), junto al MG ZS con 15.309 ventas (-13,9%). El resto del ranking se cierra conel Peugeot 208, el Seat Arona, el Peugeot 2008, el Toyota Yaris Cross y el Hyundai Tucson.