Dacia Sandero, modelo más vendido en España del primer semestre con más de 18.500 matriculaciones

Dacia Sandero - DACIA

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Dacia Sandero ha alcanzado en el primer semestre de 2026 el liderato de automóviles más vendidos, con 18.540 unidades en el primer trimestre, un 9% menos, aunque apunta a revalidar el título de modelo más comprado en el año, registro que ostenta desde los últimos 12 años en España.

Igualmente, se ha consolidado como el modelo más buscado por los conductores españoles en el mes de junio (cuarta vez en un mes de 2026) con 4.288 entregas (-1%), según los datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En la segunda posición se ha situado el Seat Ibiza, que ha sumado 15.786 matriculaciones en el intervalo enero-junio, con un fuerte avance del 28,8% sobre sus cifras de hace un año. Este avance se ha apoya fundamentalmente en el fuerte rendimiento del modelo en el último mes con 3.404 registros, lo que se traduce en un 67,4% más que hace un año (casi 2.300 coches más), consolidándose como el primer modelo más vendido en el mercado de gasolina.

En tercer lugar se ha posicionado el Toyota Corolla (13.379 registros y un aumento del 19,2%) --cuarto modelo de junio con 2.440 y un crecimiento del 11% en términos interanuales-- o del Peugeot 208, que ha totalizado 12.951 operaciones en los primeros seis meses del año (un 6,2% más).

Por su parte, el Toyota C-HR cierra el 'top 5' del semestre con 12.575 matriculaciones y un aumento del 24,5% de sus matriculaciones con respecto al año pasado, pese a haber perdido cuota por la llegada de su alternativa eléctrica.

Por su parte, destaca el gran rendimiento del Peugeot 2008 y del MG ZS, que vuelve a colarse en un 'top 5' mensual en el mercado automovilístico nacional. El modelo que se fabrica en Vigo completó 2.535 anotaciones en mayo con una subida del 20,3% en junio, mientras que el modelo chino selló 2.381 entregas, un 26% más.

Las siguientes posiciones estuvieron muy igualadas. El Seat Arona ocupó la sexta plaza con 2.375 matriculaciones (un 9,4% menos que en junio de 2025), apenas seis menos que el ZS, mientras que el Opel Corsa fue séptimo con 2.292 unidades con una ligera pérdida del 2% frente al mismo mes del año anterior.

Completaron el 'top 10' el Toyota Yaris Cross (2.105 y un aumento del 3,6%), el BYD ATTO 2 con 2.048 matriculaciones (el año pasado todavía no se vendía) y el Peugeot 208, décimo con 2.045 unidades, un 17% menos.