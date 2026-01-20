Dacia vende 697.408 coches en Europa en 2025, un 3,1% más, y duplica la cifra de híbridos frente a 2024

Archivo - Dacia Spring - DACIA - Archivo

Dacia totalizó 697.408 ventas en 2025 en Europa, lo que representa un crecimiento del 3,1% con respecto a 2024, y lo que permite a la firma de origen rumano del Grupo Renault alcanzar el hito histórico de superar los 10 millones de vehículos comercializados desde 2004.

La marca ha logrado una cuota récord del 4% en el mercado de turismos y vehículos comerciales, un aumento del 0,1 puntos porcentuales respecto a 2024, lo que le lleva a mantener el décimo puesto en el ranking europeo.

Solo en el mercado de turismos, Dacia ha alcanzado una cuota del 4,5%, un ligero aumento de 0,03 puntos respecto a 2024 que le lleva a consolidar su noveno puesto. Por su parte, Dacia ascendió al segundo puesto en el mercado europeo de ventas a particulares, con una cuota de mercado del 7,9%.

En 2025, las ventas de vehículos híbridos aumentaron un 122% y uno de cada cuatro vehículos Dacia comercializados ahora está electrificado, el doble que en 2024.

CAEN LAS VENTAS DEL DACIA SANDERO, AUNQUE MANTIENE EL PRIMER PUESTO

Por modelos, el Sandero se consolida como el superventas de la compañía, con 289.295 matriculaciones en todo el mundo (un 6,7% menos que en 2024) y el primer puesto en Europa y España por segundo año consecutivo, así como el vehículo número uno en ventas a particulares en Europa desde 2017 y en España desde 2013.

A continuación se sitúan el Dacia Duster, como el SUV más vendido a particulares en Europa, con 193.974 unidades vendidas en todo el mundo, y el Bigster, que con 67.573 unidades vendidas en todo el mundo es el C-SUV más vendido a particulares en Europa en el segundo semestre de 2025.

De su lado, el Spring, con 35.034 unidades comercializadas en todo el mundo, registra una progresión del 53% respecto a 2024. Spring es, por primera vez, el vehículo eléctrico más vendido del segmento A en Europa en todos los canales. Jogger alcanza las 73.695 ventas en 2025.

PERSPECTIVAS PARA 2026

En 2026, Dacia continuará electrificando su gama, con el objetivo de ofrecer una versión híbrida o 100% eléctrica de cada modelo para satisfacer la creciente demanda de movilidad sostenible y accesible.

En este contexto, la marca ha anunciado la próxima llegada de un vehículo eléctrico al segmento A, destinado a complementar y renovar la oferta Dacia de vehículos eléctricos urbanos y hacer que estos sean aún más accesibles para un público más amplio. En 2026, la marca también presentará un nuevo vehículo térmico e híbrido en el segmento C.

Paralelamente, Dacia está ampliando su cartera de motorizaciones electrificadas con el lanzamiento del motor hybrid-G 150 4x4 en Duster y Bigster a finales de 2025, que estará disponible a lo largo de 2026.