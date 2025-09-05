Daniel Ricciardo, nuevo embajador global de Ford Racing.

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ford Motor Company ha anunciado hoy que el expiloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo se incorpora a la marca como su nuevo embajador global para Ford Racing, la nueva división de la marca que busca una integración entre sus vehículos de competición y de carretera.

La llegada de Ricciardo como nuevo miembro de la familia Ford Racing subraya "el objetivo de la marca de integrar la tecnología y emoción de la competición en sus vehículos de serie", con un especial enfoque en el icónico Ford Raptor.

El australiano trabajará estrechamente con el equipo de Ford Racing para destacar "el espíritu de innovación y diversión al volante que caracteriza al fabricante".

"Aunque mis días de competición han quedado atrás, mi amor por cualquier cosa sobre ruedas sigue siendo enorme. Por eso estoy orgulloso de incorporarme a la familia Ford, y de convertirme en el embajador global de Ford Racing. Voy a trabajar mano a mano con el equipo de Ford Racing, enfocándome especialmente en el Raptor y en el estilo de vida que esta icónica pick-up implica para los clientes de la marca", han sido las primeras palabras de Ricciardo a la comunidad de Ford.

El expiloto de Red Bull o Renault en su momento ha mostrado sentirse "muy orgulloso" de unirse al equipo de Ford Racing. En los próximos meses se involucrará en los proyectos que Ford Racing tiene en los próximos meses desde la F1 --serán motoristas del equipo Red Bull Racing-- hasta competiciones icónicas como Le Mans, Daytina, Bathurst y también de llevar la parte más deportiva a los coches de calle de la marca.