Denza anuncia la llegada de su tecnología de conducción inteligente para 2027 en Europa - DENZA

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Denza, la marca prémium de alta tecnología del grupo BYD, incorporará en 2027 a sus modelos europeos la tecnología de navegación urbana asistida CNOA (City Navigation on Driving Assistant), que llegará inicialmente al modelo Z9GT mediante una actualización remota de software (OTA).

Según ha anunciado la compañía con motivo del Salón del Automóvil de París, el sistema está diseñado para asistir al conductor en situaciones complejas de circulación urbana, como intersecciones concurridas, rotondas y retenciones, más allá de las funciones habituales de mantenimiento de carril en vías rápidas.

Entre sus capacidades se encuentran la detención ante semáforos en rojo, el respeto de las señales de límite de velocidad, la realización de giros a la izquierda y los cambios de carril para esquivar vehículos estacionados en doble fila o tráfico lento. También está preparado para detectar y ceder el paso a peatones y ciclistas en calles estrechas.

La tecnología busca reducir el estrés asociado a la conducción urbana, aunque Denza subraya que el conductor mantendrá en todo momento la responsabilidad al volante.

EL Z9GT RECIBIRÁ LA ACTUALIZACIÓN EN 2027

El Z9GT contará con el sistema CNOA a través de una actualización remota prevista para 2027. El vehículo ya incorpora de serie el hardware necesario para dar soporte a estas funciones, por lo que la llegada del sistema dependerá del desarrollo del software y de los procesos de homologación correspondientes.

El equipamiento incluye un sensor 'LiDAR', 11 cámaras, tres radares de onda milimétrica y 12 sensores de ultrasonidos. La compañía ha señalado que el software se encuentra en una fase avanzada de calibración y adaptación a las condiciones locales.

La vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, ha destacado que esta tecnología pretende facilitar los desplazamientos urbanos, desde los atascos hasta los cruces e intersecciones con mayor densidad de tráfico.

"Junto con la recarga ultrarrápida 'Flash Charging y nuestra E Platform, esta innovación refuerza el liderazgo de Denza en soluciones de vanguardia diseñadas por y para el conductor Una vez más, demostramos nuestro compromiso no solo con el desarrollo de tecnologías disruptivas, sino con hacer llegar sus ventajas reales a nuestros clientes de todo el mundo", ha mostrado Stella Li.

UNA GAMA QUE COMBINA ELECTRIFICACIÓN Y ALTAS PRESTACIONES

El anuncio se enmarca en la presentación de la gama de Denza en el Salón del Automóvil de París, donde la marca exhibe modelos como el Z9GT, el monovolumen D9, el SUV BAO 5 y el deportivo Z.

El Z9GT, con carrocería 'shooting brake' (dieseño deportivo con carrocería cupé), alcanza una potencia máxima de 1.156 caballos en su versión totalmente eléctrica. Por su parte, el BAO 5 combina un motor de gasolina 1.5 turbo con dos motores eléctricos para desarrollar una potencia conjunta de 544 caballos y ofrecer una autonomía eléctrica de hasta 90 kilómetros, según el ciclo WLTP.

La gama se completa con el Denza Z, un deportivo eléctrico desarrollado sobre la plataforma E, con tres motores eléctricos y una potencia conjunta de 1.604 caballos. La familia incluye las versiones 'Coupé', 'Spider' y 'Racing', esta última capaz de acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en 1,96 segundos en la configuración indicada por la marca.