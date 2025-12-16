Diciembre, uno de los meses en los que más coches se 'jubilan', según la DGT

Diciembre, uno de los meses en el que más coches se 'jubilan', según la DGT - BIPI

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mes de diciembre es uno de los períodos en los que la Dirección General de Tráfico (DGT) registra un mayor número de bajas de vehículos, especialmente en el apartado de turismos. Según los datos del Anuario Estadístico de la DGT en 2024, se dieron de baja 90.289 turismos en España, situando a diciembre como el segundo mes con más retiradas del año.

El último mes del año solo fue superado por febrero, que destacó debido a la aplicación de las llamadas "bajas de oficio", destinadas a vehículos que se consideran inactivos por falta de ITV o por su antigüedad.

Este procedimiento hizo que febrero alcanzara una cifra excepcional de 568.000 bajas de turismos, muy por encima del resto del año. Octubre, por su parte, completó el podio con 59.002 bajas, aunque a una distancia considerable respecto a diciembre.

La entrada en vigor de nuevas normativas urbanas y ambientales, junto con una creciente sensibilidad hacia opciones más eficientes, impulsan estas decisiones. De hecho, muchas personas que han decidido comprarse un modelo electrificado han entregado su vehículo antiguo para abaratar el coste final.

Igualmente, cada vez influye más la mayor disponibilidad de alternativas de movilidad flexibles, que permiten ajustar el uso de un vehículo a necesidades puntuales de cada usuario y que permiten acceder a un coche nuevo o seminuevo sin necesidad de permanencia y con todo incluido --seguro, mantenimiento, impuestos y asistencia-- en una única cuota mensual.

"Este modelo está ganando terreno especialmente entre quienes priorizan la flexibilidad y prefieren evitar compromisos financieros a largo plazo. La posibilidad de adaptar el vehículo a cada etapa personal o profesional, así como la ausencia de gastos inesperados, convierte a la suscripción en una opción muy interesante", sostiene la compañía de servicio de suscripción, Bipi.