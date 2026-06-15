Dodge abre pedidos en Europa del nuevo Charger en versiones eléctricas y de gasolina desde 66.000 euros - DODGE

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dodge ha abierto oficialmente los pedidos en Europa para el Charger de nueva generación, un modelo que regresa al mercado europeo con una oferta multienergía que incluye variantes totalmente eléctricas y de gasolina, con precios a partir de 66.000 euros y primeras entregas previstas para septiembre de 2026.

La marca estadounidense, que celebra este año el 60 aniversario del Charger, inicia así una nueva etapa para uno de los modelos más emblemáticos del segmento de los 'muscle cars', apostando por una estrategia que combina electrificación y motores de combustión bajo una misma plataforma. Los clientes europeos ya pueden formalizar sus pedidos a través de la red oficial de distribución de KWA, importador de la marca en Europa.

El nuevo Dodge Charger se ha desarrollado sobre la arquitectura STLA Large de Stellantis, diseñada para albergar tanto sistemas de propulsión eléctricos como motores térmicos. El modelo estará disponible en carrocerías de dos y cuatro puertas, así como en las versiones 'R/T' y 'Scat Pack' para ambas tecnologías.

UN MODELO ELÉCTRICO CON PRESTACIONES SIN IGUAL

En el apartado eléctrico, el Dodge Charger Daytona se presenta como la apuesta de la firma para la nueva era de los vehículos de altas prestaciones. La versión 'Scat Pack' desarrollará hasta 670 caballos de potencia (500 kW), con una aceración de 0 a 96 kilómetros por hora en 3,3 segundos, mientras que la variante R/T ofrece 536 caballos (400 kW) y completa la misma aceleración en 4,2 segundos.

Ambos configuraciones incorporarán una batería de 100,5 kWh y un sistema eléctrico de hasta 400 voltios que permitirán recargas rápidas del 20% al 80% de la capacidad de la batería en aproximadamente 27 minutos utilizando puntos de carga de hasta 350 kW.

MOTOR DE GASOLINA DE SEIS CILINDROS

Por su parte, la gama de gasolina estará formada por las versiones Charger 'SixPack', equipadas con el motor Hurricane de seis cilindros en línea biturbo y 3.0 litros.

La variante Scat Pack desarrolla 550 caballos y acelera de 0 a 96 km/h en 3,9 segundos, mientras que la R/T alcanza los 420 caballos y realiza la misma maniobra en 4,6 segundos.

Todos los Charger incorporan de serie tracción integral, aunque las versiones de combustión permiten seleccionar un modo de propulsión trasera que envía el 100% del par a las ruedas posteriores.

La firma ha destacado que tanto las versiones eléctricas como las de gasolina mantienen elementos característicos de la experiencia de conducción de Dodge, incluyendo diferentes modos de conducción, tecnologías orientadas al rendimiento y sistemas específicos para uso en circuito.

Entre el equipamiento disponible destacan el cuadro de instrumentos digital de 16 pulgadas, un sistema de cámaras de visión 360 grados, 'head-up display', iluminación ambiental configurable con 64 colores, carga inalámbrica para dispositivos móviles y sistemas avanzados de asistencia a la conducción de nivel 2.

El responsable de la marca Dodge en Europa, Fabio Catone, señaló que el nuevo Charger "lleva la potencia de Dodge a una nueva era sin perder lo que lo convirtió en un icono: actitud, rendimiento y una conducción emocionante".